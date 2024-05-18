Bitlis\'te Türk Kızılay ve İl Sağlık Müdürlüğü, köyde çocukların sağlık taramasını yaptı

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Bitlis'te Türk Kızılay Bitlis Şubesi Gönüllüleri ile İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, gittikleri köyde çocukların sağlık taramasını yaptı, oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

"Sağlıklı Köy Okulları Projesi" kapsamında Türk Kızılay'ın genç gönüllüleri ile İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, Karınca Köyü İlkokulu'nda bir araya geldi.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri köydeki çocukların sağlık taramasını yaptı, genç gönüllüler de okulda yüz boyama etkinliği düzenledi, müzik eşliğinde oyunlar oynadı.

Proje kapsamında böyle bir faaliyet yürüttüklerini anlatan Genç Kızılay Bitlis İl Başkanı Saffet Soyugüzel, "İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimizle minik kardeşlerimizin el, tırnak, ağız, diş ve göz muayenelerini gerçekleştiriyoruz. Bu taramaların ardından Kızılay'ın tanıtımını yaptık. Kardeşlerimize hediye takdim ederek oyunlar oynadık." dedi.

Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Doktor İrem Elif Çetintaş ise "Halk Sağlığı Başkanlığımızın temin ettiği diş macunu, diş fırçası ve takip çizelgelerini çocuklarımıza dağıttık. Uzman hekimlerimizle tüm çocuklarımızı taramalardan geçirip, bilgilendirmeler yaptık. Bazı çocuklarımızın hastanelere sevk işlemlerini gerçekleştirdik. Sağlık ekiplerimiz sahada hem mobil tarama yapıyor hem de aşı kampanyası için ev ev dolaşıp eksik aşılı çocuk kalmasın diye çalışma yürütüyor." diye konuştu.