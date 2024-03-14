Bitlis\'te Türk Kızılayı işbirliğiyle 2 butik açıldı

Bitlis'te, Türk Kızılay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 2 butik açıldı.
BEÜ'deki ihtiyaç sahibi öğrencilerin faydalanacağı "Kızılay Butik"in açılışında konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Türk Kızılay'ın Türkiye'de ve dünyanın pek çok farklı noktasında meydana gelen afet, deprem gibi olağanüstü durumlarda insanların yardımına koştuğunu ifade etti.
Türk Kızılay'ın dünyada markalaşmış çok stratejik bir kuruluş olduğuna işaret eden Karaömeroğlu, " Deprem, yangın ve sellerdeki ilkyardım elimizdir. Kızılay Butik hayırlı olsun. Gençlerimizin ihtiyaç duyacağı tüm giyim malzemelerine erişebileceği bir mekanı açıyoruz. Allah Kızılay'ımızın gücünü, kuvvetini daim eylesin." dedi.
Türk Kızılay Denetleme Kurulu Üyesi Hüseyin Can ise Vali Karaömeroğlu, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve ilgili kurumların bu konuda kendilerini teşvik ettiğini belirterek, Kızılay olarak başlatılan bu hayır hareketinin yanında olmayı taahhüt ettiklerini kaydetti.
Karaömeroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne geçerek burada da İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay işbirliğiyle oluşturulan butiğin açılışını gerçekleştirdi.
Butikte yeni doğan bebeklerin ve kadınların ihtiyaçları karşılanacak.
Programa, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Kızılay Genel Başkan Danışmanı İsmail Hakkı Turunç, Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Gökmen Reyhanlı, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
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