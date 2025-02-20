Blackspade'den Termal Giyim İhracatında %15,4 Artış - Son Dakika
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Blackspade'den Termal Giyim İhracatında %15,4 Artış

Blackspade\'den Termal Giyim İhracatında %15,4 Artış

Blackspade, 2025 kış sezonu için termal giyim satışlarını artırarak toplam ihracatlarının %44'ünü termal ürünlerden elde ettiklerini açıkladı. Yurt içi ve yurt dışı taleplerinin artmasıyla birlikte, tüketicilerin sağlıklı ve konforlu giyim arayışının ön planda olduğu vurgulandı.

20.02.2025 11:21  Güncelleme: 11:22
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İÇ giyim ve termal giyim markası Blackspade hem global hem de yurt içi karnesini açıkladı. Açıklamasında 2025 kışının termal giyim satışlarındaki etkisinin gözle görülür seviyede olduğuna dikkat çeken marka başta Hollanda, Almanya ve İngiltere olmak üzere 25'in üzerinde ülkeden yoğun talep aldıklarını; bu yıl termal giyim satışlarının yüzde 15,4 artarak toplam ihracatlarının yüzde 44'ünü oluşturduğunu belirtti.

Çetin kış atmosferinin gelmesiyle birlikte, soğuk havadan korunmak isteyenler çözümü termal kıyafetlerde buluyor. Termal giyimde ihracat karnesini açıklayan iç giyim ve termal markası Blackspade Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Narbay ürünlerle ilgili de bilgiler verdi.

'TERMAL KOLEKSİYONLARIMIZA GÖSTERİLEN İLGİDEN MEMNUNUZ'

Soğuk hava koşullarında konforlu ve sağlıklı bir kıyafet stili arayanlar için termal giysilerin kusursuz bir alternatif olduğunu belirten Blackspade Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Narbay, "Termal içlikler, vücut ısısını koruyarak soğuk havalarda üşümeyi engellerken, aynı zamanda teri dışarı atan nefes alabilir yapıları sayesinde cilt sağlığını destekliyor. Termal ürünler konusunda farkındalık kazanan tüketici sayısı her geçen gün artıyor. Biz de termal içlik koleksiyonumuza olan yoğun ilgiden çok memnunuz" dedi.

'ARTAN TALEBİ KARŞILAMAK İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ'

Kullanıcı ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirmek için sürekli çalıştıklarını ifade eden Narbay, "Kış ayları, yani soğuk hava koşullarının başladığı dönemde hem yurt içi hem yurt dışı olmak üzere termal giyime talep artıyor. İnternet sitemizden yapılan alışveriş verilerini derledik. Yurt dışından yapılan alışverişlerin neredeyse yarısını termal ürünler oluşturuyor. Termal ürün ihracatımız oranı bu yıl yüzde 15,4 arttı. Bu veriler, global ölçekte sağlıklı ve konforlu bir kış geçirmek isteyenlerin tercihlerini ortaya koyuyor. Biz de artan talebi karşılamak ve kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirmek için inovatif çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'NEFES ALABİLİR KUMAŞLAR, MEVSİMSEL HASTALIKLARA KARŞI KORUYUCU ROL OYNUYOR'

Narbay, "Konforu ve şıklığı bir araya getiren ürünleriyle geniş bir müşteri kitlesine hitap eden markamız hem yurt içinde hem de yurt dışında popüler. Modern tasarımlarımız ve yüksek kaliteli kumaşlarımızla öne çıkıyoruz. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına göre ergonomik ve fonksiyonel çözümler sunuyoruz. Günlük hayatın her alanında kullanılabilen ürünlerimiz, soğuk havalarda maksimum konfor ve koruma sağlamak üzere tasarlandı. Yüksek kaliteli kumaşları ve vücut ısısını dengeleyen teknolojisiyle termal içliklerimiz, spor aktivitelerinden şehir yaşamına kadar geniş bir kullanım alanı kapsıyor. Özellikle vücudu sıcak tutan, teri dışarı atan ve nefes alabilir kumaşlar hem hareket kabiliyetini artırıyor hem de soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

'AİLELER HEM KENDİLERİ HEM DE ÇOCUKLARI İÇİN TERCİH EDİYORLAR'

Narbay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kış hem sıcak hem de şık kalmak isteyenler için termal içlikler, dolapların vazgeçilmez bir parçası olacak. Kış konforunu bir adım öteye taşımak isteyenler için güvenilir bir tercih olmaya devam ediyoruz. Markamızın geniş ürün yelpazesi, her yaş grubundan kullanıcıya hitap ediyor ve online alışveriş platformlarından da kolayca erişilebiliyor. Örneğin bizim termal ürünlerimiz, soğuk kış aylarında sıcaklık ve konfor arayan çocuklu aileler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Aileler hem kendileri hem de çocukları için vücut ısısını koruyan, rahat hareket etmelerini sağlayan ve sağlıklı kumaşlardan üretilmiş termal içlikleri seçiyor. Bunun yanı sıra işlevselliği ve dayanıklılığı çocukların kış boyunca rahatça oynayıp hareket etmelerini sağlıyor."

'2025'TE DAHA YENİLİKÇİ VE FONKSİYONEL ÜRÜNLER SUNACAĞIZ'

Gelecek döneme ilişkin hedeflerini de açıklayan Tolga Narbay, sözlerini şöyle noktaladı:

"2025'te üretim kapasitemizi artırarak müşterilerimize daha yenilikçi ve fonksiyonel ürünler sunmayı hedefliyoruz. Türkiye'de Van'daki tesisimizin katkısıyla üretim gücümüzü iki katına çıkardık. Bu sayede, müşteri geribildirimlerini merkeze alarak daha konforlu, yüksek performanslı ve fonksiyonel iç, termal ve ev giyim ürünleri tasarlıyoruz. Bununla birlikte, Türkiye'de daha fazla lokasyonda yeni mağazalar açarak tüketicilerimizle doğrudan buluşmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, internet sitemizin giderek artan müşteri potansiyeli sayesinde, dijital kanallar aracılığıyla Türkiye ve yurt dışındaki birçok potansiyel müşteriye ulaşıyor, ürünlerimizi geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Kaliteli üretim anlayışımız ve büyüyen satış ağımızla, ürünlerimizin deneyimini daha fazla kişiye sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

İhracat, Ekonomi, Güncel, Termal, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Blackspade'den Termal Giyim İhracatında %15,4 Artış - Son Dakika

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