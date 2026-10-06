BM'de Çin'in 47 ülke adına sunduğu erişilebilirlik kararı oybirliğiyle kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'de Çin'in 47 ülke adına sunduğu erişilebilirlik kararı oybirliğiyle kabul edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BM\'de Çin\'in 47 ülke adına sunduğu erişilebilirlik kararı oybirliğiyle kabul edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 63. oturumunda, Çin'in 47 ülke adına sunduğu erişilebilirlik kararı oybirliğiyle kabul edildi. Karar, yaşlanan nüfus ile yapay zeka bağlamında erişilebilirliği artırmayı amaçlıyor. Küba ve Mısır gibi ülkeler tasarıya destek verdi.

CENEVRE, 6 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 63. oturumunda, Çin'in 47 ülke adına önerdiği "Herkesin tüm insan haklarından tam olarak yararlanması için erişilebilirliğin teşvik edilmesi" başlıklı tasarı oybirliğiyle kabul edildi.

Çin'in BM Ofisi ve İsviçre'deki diğer uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Jia Guide pazartesi günü düzenlenen oturumda yaptığı açıklamada erişilebilir bir ortam inşasının, her kesimden insanın toplumsal yaşama eşit ve kolay şekilde katılmasına ve insan haklarından tam olarak yararlanmasına yönelik önemli güvenceler sağladığını söyledi.

Jia, tasarının nüfusun yaşlanması bağlamında erişilebilirlik ve yaşlı dostu bir ortamı teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Jia'ya göre yapay zeka gibi yükselen teknolojilerden kaynaklanan fırsat ve zorluklara odaklanan tasarı, bilgi ve iletişimin erişilebilirliğini artırmak amacıyla tüm ülkelere yükselen dijital teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılmasında inovasyon, kapsayıcılık, açıklık, adalet, emniyet ve güvenliğe öncelik verme çağrısında bulunuyor.

Küba ve Mısır gibi çok sayıda ülkenin temsilcisi tasarıya desteklerini açıklayarak, Çin'in "herkes için erişilebilirlik" kavramını aktif şekilde teşvik etmesi ve erişilebilirlik davasını ilerletmesinden övgüyle bahsetti.

Temsilciler, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda bu ülkelere teknik yardım sağlanmasını ve ilgili alanlarda uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesini hedeflemesinden dolayı tasarıya önem verdiklerini ifade ettiler.

2024 yılında BM İnsan Hakları Konseyi ilk kez Çin'in aynı başlıklı tasarısını kabul etmiş, bu karar BM tarihinde erişilebilirlik konusundaki ilk tematik karar olmuştu.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyetiİnsan HaklarıYapay ZekaTeknolojiPolitikaGüncelDünyaMısırKübaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
18 yaşındaki Gökçe’nin boğazını kesen katilin takipçi sayısı 1 günde 15 kat arttı 18 yaşındaki Gökçe'nin boğazını kesen katilin takipçi sayısı 1 günde 15 kat arttı
Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı Evlerini satışa çıkarıyorlar Türkler o ülkeyi terk etmeye başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar
8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya 8 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
Önce bordo bere, şimdi nişan Kadirov’a ödül üstüne ödül Önce bordo bere, şimdi nişan! Kadirov'a ödül üstüne ödül
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
11:30
Bahçeli 5 yıllık formülü açıkladı: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP
Bahçeli 5 yıllık formülü açıkladı: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP
11:18
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
11:00
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
10:45
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak
10:29
Kendi memleketinden Montella’ya kötü haber: Başı dertte
Kendi memleketinden Montella'ya kötü haber: Başı dertte
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
10:06
İncirlik Üssü’nü karıştıran taciz skandalı ABD’li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
10:02
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 11:45:22. #.0.3#
SON DAKİKA: BM'de Çin'in 47 ülke adına sunduğu erişilebilirlik kararı oybirliğiyle kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei