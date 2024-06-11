BM\'de Türk yapımı filmle engelli hakları tartışıldı

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New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında düzenlenen etkinlikte Türk yapımı "Buğday Tanesi" filmi üzerinden dünyadaki engelli hakları masaya yatırıldı.

BM Engelli Hakları Sözleşmesine Taraf Devletler Konferansı (CRPD) kapsamında düzenlenen panelde BM Kapsayıcı Sosyal Kalkınma Bölümü Direktörü John Wilmoth, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram konuşmacı olarak yer aldı.

Moderatörlüğünü AA'nın BM muhabiri Şerife Çetin'in yaptığı oturumda konuşan Wilmoth, engelliler için yaptığı çalışmalar ve bu konuda BM'nin ortak misyonuna desteği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Wilmoth, Buğday Tanesi filminde hikayesi anlatılan Serkan Bayram için, "Onun bu filmde tasvir edilen hikayesi, Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin temel ilkeleriyle derinden örtüşüyor ve insanın dayanıklılığının ve kararlılığının derin etkisini gösteriyor." dedi.

Madak da söz konusu filmin sadece Serkan Bayram'ın hayatını değil, aynı zamanda Türkiye genelinde engelli bakış açısındaki dönüşümü ve gelişmeleri de anlattığının altını çizdi.

Madak, bu alanda atılacak en büyük adımın engelliliğin tanınması ve görünür hale getirilmesi olduğuna dikkati çekerek, "Sanat bunu başarmanın en çarpıcı araçlarından biridir. Bu nedenle sanat, toplumun ve engellilerin dönüşümüne katkı sağlamada itici bir güç olmalıdır." şeklinde konuştu.

"Engelsiz bir dünya hayal ediyoruz"

Türkiye'de 10 milyon, dünyada da 1,5 milyar engelli insan bulunduğuna işaret eden Serkan Bayram, özellikle son 20 yılda Türkiye'de engellilere yönelik sosyal ve ekonomik alanlardaki hizmetler ve katılımları açısından sessiz devrim niteliğinde önemli başarılar elde edildiğini belirtti.

Bayram, "Kimsenin engelinden dolayı geri kalmadığı, engelsiz bir dünya ve engelsiz bir Türkiye'yi hep beraber hayal ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, çocukların ölmediği, engelli kalmadığı, barış ikliminin hakim olduğu bir dünya da istediklerini söyleyen Bayram, " Gazze'de, Filistin'de insanların ölmemesi, çocukların engelli bırakılmaması gerekir, bunu her platformda dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayram, "Zaten doğa, pandemisiyle, depremiyle nice canlar alıyor, nicelerini engelli bırakıyor. Bari biz insanlar birbirimizi öldürmeyelim, engelli bırakmayalım. Gazze ölmesin, Filistin ölmesin, savaş değil barış içinde bir dünya istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmed Yıldız da konuşmasında, Türkiye'deki engelli haklarını koruyan yasalar ve sosyal yapıların önemine dikkat çekerek, bu konuda daha iyi olunması için çalışmaların da devam ettiğini vurguladı.

Yıldız, konuşmasında ABD tarihinden engelli olarak başkanlık yapan Franklin D. Roosevelt'i örnek göstererek, Roosevelt'in İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunu belirleyen en önemli isimlerden biri olduğunu hatırlattı.

Serkan Bayram'ın hayat hikayesinden esinlenerek çekilen ve engelli bir insanın mücadelesini anlatan Buğday Tanesi filmi, gün sonunda Türkevi'nde diplomatik çevreler ve Türk Amerikan toplumu üyeleri için gösterime sunulacak.