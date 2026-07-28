BM'den Batı Şeria'daki Şiddete Endişe - Son Dakika
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BM'den Batı Şeria'daki Şiddete Endişe

BM\'den Batı Şeria\'daki Şiddete Endişe
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OCHA, Batı Şeria'da artan şiddet olayları nedeniyle endişelerini bildirdi, can kayıpları yaşandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), işgal altındaki Batı Şeria'da son günlerde tırmanan şiddet olaylarından derin endişe duyduklarını bildirdi.

OCHA tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Batı Şeria'daki yeni saldırı dalgasında son dört günde aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 8 Filistinli ile 2 İsraillinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

OCHA'ya göre saldırılarda evler, camiler, ağaçlar ve tarlalar ateşe verildi, tahrip edildi ya da tamamen yıkıldı. Son olaylar ayrıca en az 10 Filistinli ailenin yerinden edilmesine neden oldu.

OCHA, İsrail güçlerinin perşembe gününden bu yana Batı Şeria'nın birçok bölgesinde hareket ve erişim kısıtlamalarını artırarak binlerce Filistinlinin acil tıbbi müdahale dahil temel hizmetlere ve geçim kaynaklarına ulaşamasını engellediğini kaydetti.

OCHA'ya göre yıl başından bu yana İsrailli yerleşimciler, can kaybı, maddi hasar veya her ikisine yol açan 1.330'dan fazla olaya karıştı. Bu yıl İsrail güçleri veya İsrailli yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı, cumartesi günü itibarıyla 18'i çocuk olmak üzere 77'ye yükseldi. Aynı dönemde Filistinlilerin saldırılarında ise 3 İsrailli hayatını kaybetti.

OCHA, "İnsani yardım topluluğu, sivillerin acilen korunması ve uluslararası insancıl hukuk ile uluslararası insan hakları hukukuna sıkı şekilde riayet edilmesi çağrısını yineliyor. Failler hesap vermelidir" dedi.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Batı Şeria, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Batı Şeria'daki Şiddete Endişe - Son Dakika

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