BM'den FIFA'ya İsrail Kulüpleri Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM'den FIFA'ya İsrail Kulüpleri Uyarısı

BM raportörleri, FIFA'dan İsrail futbol kulüplerinin uluslararası hukuka saygı göstermesini talep etti.

03.10.2024 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) İsrail'in futbol kulüplerinden uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep etmesi çağrısında bulundu.

BM raportörleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda en az 8 İsrail futbol kulübünün işgal altındaki Batı Şeria'da sportif faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, birçoğu yıllar içinde Filistin halkına ve oyuncularına karşı ırkçılık sergileyen İsrail kulüplerinin, İsrail Futbol Federasyonuna (IFA) entegre edildiği ve İsrail'deki 9'uncu kulübün maçlarını burada oynadığı belirtildi.

"IFA içindeki bu tür bir entegrasyon ve tutum, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığından kaynaklanan durumu yasal olarak tanımaya eşdeğer." ifadesinin yer aldığı açıklamada, bu durumun, Uluslararası Adalet Divanının 19 Temmuz 2024 tarihli danışma görüşünde, İsrailli yerleşimcilerin Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'ya transferinin ve İsrail'in onların varlığını sürdürmesinin, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve İsrail'in Dördüncü Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini vurguladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu durumun "uluslararası hukukun açık bir ihlali" ve yasal olarak "haklı savaş doktrinini" ihlal eden bir saldırganlık eylemi olduğu da vurgulandı.

Konuyu bu ayki toplantısında ele alacak olan FIFA Konseyinden, kararlarının uluslararası hukukun ihlal edilemez normlarına uygun olmasını sağlaması talep edilen açıklamada, "FIFA uluslararası hukuka saygı göstermeli ve İsrail futbol kulüplerinden bunu talep etmeli." ifadesi kullanıldı.

Kendi kaderini tayin hakkı ve ırk ayrımcılığı yasağını da içeren uluslararası insan hakları hukukunun, özellikle FIFA gibi küresel yargı yetkisine sahip özel uluslararası kuruluşlar için geçerli olduğu anımsatılan açıklamada, "FIFA, BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri uyarınca insan haklarına saygı gösterme sorumluluğunu yerine getirmeli." değerlendirilmesi yer aldı.

Açıklamada, FIFA'ya İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik ayrımcı davranış ve ırkçılığa karşı sıfır tolerans politikasının uygulanmasını sağlama çağrısı yapıldı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den FIFA'ya İsrail Kulüpleri Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
21:42 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 00:22:34. #1.12#
SON DAKİKA: BM'den FIFA'ya İsrail Kulüpleri Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement