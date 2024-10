BM'den İsrail'e Engelleme Uyarısı

Güncel

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze ve Lübnan'da BM örgütlerine yönelik engellemelerinin can kaybına neden olduğunu belirterek, bunun sonlandırılması gerektiğini bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirinin, "Bugün bize verdiğiniz bilgilerde İsrail'in BM'ye hem Gazze hem de Lübnan'da engellemelerinden bahsettiniz. Aynı zamanda İsrail'in rekor sayıda BM personeli öldürdüğünü ve tesislerini hedef aldığını biliyoruz. Ben buradan bakınca bir kalıbın ortaya çıktığını görüyorum, ancak size de sormak istiyorum. İsrail'in sistematik ve kasıtlı olarak BM'yi hedef aldığını düşünüyor musunuz? Öyleyse, bunun uzun vadede ne tür sonuçları olabilir?" sorularını yanıtladı.

BM için temel önceliğin daha fazla uluslararası insancıl hukuk ihlali olmamasını sağlamak olduğunu söyleyen Haq, bu ihlallere son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Haq, bunun bir "kalıp" olup olmadığına ilişkin varsayımda bulunmak istemediğini belirterek, "Bizim temel hedefimiz işimizi yapabilmek. Bu nedenle hayat kurtarmak için engellerin kalkmasını istiyoruz." mesajını verdi.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da BM örgütlerine yönelik engellemelerinin can kaybına neden olduğuna işaret eden Haq, bunun sonlandırılması gerektiğini bildirdi.

Haq, İsrail'in engelleri hakkında BM Güvenlik Konseyi, Lübnan'da barış gücüne katkı sağlayan ülkeler ile basını bilgilendirdiklerini ve endişelerini dile getirdiklerini söyledi.

Gazze'nin kuzeyindeki durum hakkında uyarı

Gazze'deki genel durum hakkında da bilgi veren Haq, İsrail'in "Gazze'nin kuzeyinde süren kuşatmasının" sivillere büyük acı çektirdiğini kaydetti.

Sivillerin her zaman korunması ve gerekli insani yardımın sağlanması gerektiğinin altını çizen Haq, BM'nin yardım sağlamak ve erişim için hala İsrail'den "yeşil ışık" beklediğini aktardı.

Haq, aynı zamanda Gazze'nin kuzeyindeki iletişim engellerinin de bilgi edinmeyi zorlaştırdığını dile getirdi.

Lübnan'da artan sivil ölüme kınama

Lübnan'da sivil ve sivil altyapılara yönelik artan saldırıları kınadıklarını ifade eden Haq, taraflara uluslararası hukuka uyma zorunlulukları olduğunu anımsattı.

Haq, BM personeli ve tesislerini de korumanın bir yükümlülük olduğunu belirterek, Lübnan'daki BM Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin de zor koşullara rağmen görevlerini sürdürmeye devam ettiğini bildirdi.