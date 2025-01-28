BM'den Trump'ın Filistinli Planına Tepki - Son Dakika
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BM'den Trump'ın Filistinli Planına Tepki

BM, Trump'ın Gazze'den Filistinli kabul etme çağrısına karşı, zorla yerinden etmelere itiraz etti.

28.01.2025 16:50
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Matthew Saltmarsh, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli kabul etmesi çağrısına ilişkin, "BM, insanların zorla yerinden edilmesine veya başka herhangi bir tür insan hakları sorununa neden olabilecek herhangi bir plana karşı olacak." dedi.

Saltmarsh ve BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Alessandra Vellucci, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "Bildiğiniz gibi İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze neredeyse tamamen yıkılmış durumda. ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin, Ürdün ve Mısır gibi komşu ülkelerde inşa edilecek yeni konutlara taşınmasını önerdi. Bu konuda bazı liderlerle de görüştü. Sizce böyle bir plan uygulanabilir mi? BM bu öneriyi nasıl karşılıyor?" sorusunu yanıtlayan Vellucci, bu sorunun dün BM'nin New York Ofisi tarafından da cevaplandığını ve şu anda çok varsayımsal bir durum olduğu için yorum yapamayacaklarını kaydetti.

Vellucci, bu öneriyle ilgili adı geçen ülkelerin yorumlarını da gördüklerini söyleyerek, "BM elbette insanların zorla yerinden edilmesine yol açabilecek veya herhangi bir tür 'temizliğe' neden olacak herhangi bir plana karşı olacak." diye konuştu.

Saltmarsh ise BM'nin New York Ofisi ve Vellucci'nin açıklamalarını referans göstererek, "BM, insanların zorla yerinden edilmesine veya başka herhangi bir tür insan hakları sorununa neden olabilecek herhangi bir plana karşı olacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Bmmyk, Gazze, Son Dakika

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