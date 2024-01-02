BM Filistin Özel Raportörü: İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları insanlık suçu

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail'in Filistin halkını zorla yerinden etmesinin "insanlık suçu" olduğunu belirtti.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, X hesabından yaptığı açıklamada, "Zorla yerinden etme bir insanlık suçudur. İsrail, onlarca yıldır süren yasa dışı işgal sırasında fütursuzca bunu yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Albanese, İsrail'in, bombalamalar, açlık ve hastalıklar yoluyla halkı terörize ederek söz konusu yerinden etme planını yeni bir seviyeye taşıdığını belirtti.

ABD merkezli "Democracy Now" adlı internet sitesine 29 Aralık'ta açıklamalarda bulunan Albanese, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail güçlerine verilen talimatın "Gazze'yi yok etmek ve buraya yerleşmek" olduğunu belirtmişti.

Albanese, "Zaman geçtikçe, hükümetin bazı kesimlerinin planı giderek ortaya çıkıyor: Gazze'ye yeniden sahip olmak, yeniden fethetmek ve orayı bir İsrail bölgesi haline getirmek." ifadelerini kullanmıştı.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese ayrıca, 26 Aralık'ta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli vekillerin, Gazze'deki sivilleri zorla yerinden etmeyi amaçlayan sözde "gönüllü göç" planının suç olduğuna işaret ederek, "gönüllü göç" adı altında Gazzelileri yerinden etmeyi planlayanların, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve diğer mahkemelerce evrensel yargı yetkisi kapsamında soruşturulacağını ve kovuşturulacağını kaydetmişti.

Netanyahu, Gazzelilerin başka ülkelere "gönüllü göçü" için çalışıyor

Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, 15 Aralık'ta Newsweek dergisinde, "Gazzelilere 'gönüllü göç' imkanının sunulmasını" da içeren 5 maddelik bir sözde plan yayımladığını bildirmişti. Danon, yazıda, Filistinlilere "Nazi" benzetmesi de yapmıştı.

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Toplantıda, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danon ise şunları kaydetmişti:

" Dünya, fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller, bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de. Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız."

Filistin Dışişleri Bakanlığı, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun bu itirafları, Gazze'ye yönelik saldırıların ve soykırım suçlarının derhal durdurulması için cesur bir uluslararası tutumu gerektiriyor." ifadeleriyle Netanyahu hükümetinin planına tepki göstermişti.