BM, Gazze\'de güvenlik ve lojistik durumla ilgili keşif misyonu gerçekleştirdi

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), dün ve bugün bir keşif misyonunun Gazze'nin kuzeyinde güvenlik ve lojistik durumla ilgili araştırma yaptığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

BM'nin keşif misyonunun temel amacının sahadaki durumu tespit etmek olduğunu aktaran Dujarric, bu çerçevede gelecekte yardımların nasıl şekillenebileceğine karar vereceklerini ifade etti.

Dujarric, misyonun genel güvenlik ve lojistik durum hakkında bilgi toplayacağını söyledi.

Bunun ilk adım olduğunu belirten Dujarric, keşif misyonunun ardından bölgeye değerlendirme misyonunun gideceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e son ziyaretinde bir BM değerlendirme misyonu kurulacağını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise 31 Ocak Çarşamba yaptığı açıklamada sahadaki şartların insani bir misyon yürütmeye ve sağlıklı bir değerlendirme yapmaya elverişli olmadığını söyleyerek, "Bu konuda BM ve İsrail hükümeti ile temas halindeyiz. Bir an önce bu misyonun kurulmasını istiyoruz." diyerek misyonun ertelendiğine işaret etmişti.