BM: Gazze\'de kıtlık önlenmeli, daha fazla gıda tedarikine ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de kıtlığın önlenmesi için daha fazla gıda tedarikine ihtiyaç olduğunu belirtti.
UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma'nın, Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna yaptığı açıklama, ajansın X sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Touma, "Gazze'de kıtlığın önlenmesi için daha fazla gıda malzemesine ihtiyaç olduğunu" ifade etti.
UNRWA'nın, uluslararası finansmanın yeniden başlamaması durumunda birkaç hafta içinde çalışmalarının duracağını kaydeden Touma, "UNRWA yoksa gıda tedariki de yardım konvoyları da yok." diye konuştu.
UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları
BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.
Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.
UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.
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