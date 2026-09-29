BM Genel Kurulu 81. oturumu yapay zeka odağında sona erdi, 113 lider konuştu

BİRLESMİŞ MİLLETLER, 29 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu sona erdi.

BM Genel Kurulu Başkanı Khalilur Rahman pazartesi günkü kapanış konuşmasında, 194 heyetin katıldığı oturumda 113 devlet veya hükümet başkanı, bir veliaht prens, 11 cumhurbaşkanı yardımcısı, 7 başbakan yardımcısı ve 48 bakanın konuşma yaptığını söyledi.

Oturumda barış, kalkınma, insan hakları, BM reformu ve bir sonraki genel sekreterin seçimi dahil pek çok konunun ele alındığını kaydeden Rahman, önceki oturumlarda ikincil planda kalan yapay zekanın ise bu yılın gündeminin merkezinde yer aldığını ifade etti.

Rahman, bu yılki görüşmelerin ana teması olan "güveni yeniden tesis etme" vurgusunun tüm konuşmalarda geniş yer bulduğunu kaydetti.

Rahman, "Barıştan vazgeçmeyi ısrarla reddedelim. Sürdürülebilir kalkınmayı hayata geçirmeye kararlılıkla söz verelim. İnsan hakları ilkelerine hiçbir ayrım gözetmeksizin tutkuyla sahip çıkalım. Teknolojik dönüşümü insanlığa hizmet edecek şekilde yönetip teşvik edelim. Anlamlı, temsili ve adil bir reformu kararlılıkla savunalım. Herkesin yararı için çalışan teşkilatımızı yeniden inşa ederek güveni yeniden tesis edelim" ifadelerini kullandı.