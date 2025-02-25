BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Uyarı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Uyarı

Guterres, Batı Şeria'daki artan şiddet ve çocuk ölümleri nedeniyle derin endişe duyduğunu belirtti.

25.02.2025 01:16
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey kesiminde artan saldırılarından "derin endişe duyduğu" bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Bölgedeki saldırıların ve şiddetin sona ermesi gerektiğini kaydeden Dujarric, "Genel Sekreter'in, Batı Şeria'nın kuzey kesiminde tırmanan şiddet, saldırılar ve İsrail güvenlik güçlerinin 20 yılı aşkın süredir ilk kez bölgede tanklarını konuşlandırması da dahil geniş çaplı operasyonlarından endişe duyduğunu söyleyebilirim." dedi.

Guterres'in özellikle "çocukların şiddetin kurbanı olmaya devam etmesinden dehşete düştüğünü" vurgulayan Dujarric, Genel Sekreter'in "çocuklar da dahil olmak üzere artan ölümlerden, yerinden edilen Filistinlilerin sayısındaki artıştan ve sivil altyapı tahribatının kapsamının genişlemesinden derin endişe duyduğunu" aktardı.

Dujarric, Guterres'in ayrıca "İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kuzey bölgelerinde uzun süre kalma ve yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmelerini engelleme niyetlerini belirten açıklamalarını da kesin dille reddettiğini" söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin İsrail'e can kayıplarını önlemek için "azami itidal gösterme" çağrısı yaptığını kaydeden Dujarric, "(Guterres) İsrail'i, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki ilgili yükümlülüklerine uymaya ve sivilleri korumak ve güvenliklerini sağlamak için tedbirler almaya çağırıyor." diye konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı ve o tarihten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 920'yi aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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