BM Genel Sekreteri, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini kınadı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu belirten danışma görüşünü BM Genel Kuruluna ileteceğini açıkladı. Guterres, taraflara siyasi yola odaklanma çağrısı yaparak, iki devletli çözümün tek seçenek olduğunu vurguladı. UAD'nin danışma görüşüne göre, İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci olduğu tespit edildi ve İsrail'in işgaline en kısa sürede son vermesi gerektiği vurgulandı.

19.07.2024 23:25
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğini belirten Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşünü ivedilikle BM Genel Kuruluna ileteceği bildirildi.

BM Sözcülük Ofisi'nden, UAD'nin danışma görüşüne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

BM Genel Kurulunun UAD'den konuya ilişkin görüş talep ettiği anımsatılan açıklamada, bu noktadan sonra yapılacaklara Genel Kurulun karar vereceği belirtildi.

Açıklamada, Guterres'in, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve işgalin derhal sonlandırılması gerektiğini belirten UAD danışma görüşünü ivedilikle BM Genel Kuruluna ileteceği kaydedildi.

Guterres'in taraflara siyasi yola odaklanma çağrısı yaptığı aktarılan açıklamada, "Tek seçenek iki devletli çözüm." ifadeleri yinelendi.

Açıklamada, Guterres'in acilen Gazze'de insani ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

UAD, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, halka açık oturumda, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıklamıştı.

Buna göre, UAD, işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birim olduğunu ortaya koyarak, İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci olduğunu tespit etti.

UAD, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini vurgulayarak, tüm devletlerin de İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla "yükümlü olduğunu" kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini kınadı - Son Dakika

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