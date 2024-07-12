BM Genel Sekreteri: UNRWA Gazze'deki insani operasyonların omurgasını oluşturuyor - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri: UNRWA Gazze'deki insani operasyonların omurgasını oluşturuyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin'de BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) alternatifi olmadığını belirterek, UNRWA'nın Gazze'deki insani operasyonların omurgasını oluşturduğunu söyledi. Guterres, UNRWA'nın derin bir finansman boşluğu ile karşı karşıya olduğunu ve bu boşluğun Filistinlilerin uluslararası insancıl hukukuna saygıda, evrensel insan haklarının ve herkes için onurun tanınmasında görülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki durumun kötüleştiğini ve taraflara siyasi cesaret ve irade göstermeleri çağrısında bulundu.

12.07.2024 18:09
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin'de BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) alternatifi olmadığını belirterek "UNRWA Gazze'deki insani operasyonların omurgasını oluşturuyor." dedi.

Guterres, BM genel merkezinde UNRWA için düzenlenen yardım konferansında konuştu.

Bu yıl UNRWA'nın derin bir finansman boşluğu ile karşı karşıya olduğunu belirten Guterres, bu boşluğu Filistinlilerin uluslararası insancıl hukukuna saygıda, evrensel insan haklarının ve herkes için onurun tanınmasında görmeye devam ettiğini söyledi.

Guterres, Gazze'de durumun daha fazla kötüleşemeyeceğini düşünürken İsrail'in yeni tahliye emirleri verdiğine dikkat, çekerek, "Gazze'de siviller korkunç bir şekilde, cehennemin daha da derinine itiliyor. Gazze'deki Filistinliler, yıkım ve ölüm alanında insan topları gibi hareket etmeye zorlanıyor." dedi.

Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını, her yerin potansiyel bir ölüm bölgesi olduğunu vurgulayan Guterres, taraflara bir anlaşmaya varmaları için siyasi cesaret ve irade göstermesi çağrısında bulundu.

"UNRWA Gazze'deki insani operasyonların omurgasını oluşturuyor"

Genel Sekreter Guterres, Gazze'de BM tarihinde en yüksek şekilde 195 UNRWA personelinin öldürüldüğünü hatırlatarak, bazı çalışanların İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını ve işkenceye maruz kaldığını belirtti.

Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'da UNRWA personelinin varlığının ve hareketlerinin İsrail tarafından ciddi şekilde kısıtlanmaya devam ettiğini söyledi.

Bütün zorluklara rağmen UNRWA'nın görevine devam ettiğini vurgulayan Guterres, "UNRWA Gazze'deki insani operasyonların omurgasını oluşturuyor." dedi.

Guterres, UNRWA'nın bölgede umut ve istikrar sağlayan en büyük faktörlerden biri olduğunun altını çizerek, "UNRWA'ya gerekli destek ve finansman sağlanmadığı takdirde, Filistinli Mülteciler kritik bir yaşam hatlarını ve daha iyi bir gelecek için son umut ışığını kaybedecekler." uyarısında bulundu.

"Açık konuşayım, UNRWA'nın alternatifi yok. Herkese çağrım şudur: UNRWA'yı koruyun, UNRWA personelini koruyun ve UNRWA'nın görev yetkilerini, finansmanını koruyun." diye konuşan Guterres, bölgedeki çatışmalara yalnızca siyasi bir çözümün son verebileceğini hatırlatarak, bu konuda üye ülkelere harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri: UNRWA Gazze'deki insani operasyonların omurgasını oluşturuyor - Son Dakika

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