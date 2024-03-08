BM Raportörü: İsrail, Gazze'deki Gıda Krizini Kasıtlı Olarak Yaratıyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, Gazze için kıtlığın çok yakın olduğunu ve İsrail'in Filistin halkını kasıtlı olarak aç bıraktığını belirtti.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumuna katılmak üzere Cenevre'de bulunan Fakhri, BM Cenevre Ofisi'nde Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle buluşarak İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki son gelişmeler ve gıda krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de yaşanan açlık krizine işaret eden Fakhri, "Gazze'de şu an herkes açlık yaşıyor. Nüfusun dörtte biri açlık nedeniyle ölüm tehlikesi yaşıyor. Bu yaklaşık yarım milyon insanın aylardır bu durumda olduğu anlamına geliyor. Kıtlığın çok yakın olduğunu söylüyoruz. Artık İsrail'in Filistin halkını kasıtlı olarak aç bıraktığını söyleyebiliriz. Modern tarihte bütün bir sivil nüfusun bu kadar hızlı ve tamamen aç kaldığını hiç görmemiştik." dedi.

Fakhri, Gazze'deki çocukların da yetersiz beslenme ve susuzluktan dolayı hayatını yitirmeye başladığını da görmeye başladıklarının ve Gazze'deki tüm çocukların "ciddi yetersiz beslenme" kriziyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

"BM İnsan Hakları Konseyi Gazze konusunda hiçbir şey yapmadı"

İsrail'in Gazze'ye yardım konvoylarının girişini engellediğini veya kısıtladığını söyleyen Fakhri, ülkelerin geçen "son çare" olarak Gazze'ye havadan yardım indirmeye başladığını ancak bunun çok maliyetli ve etkisiz olduğunu bildirdi.

Fakhri, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'ye saldırılarını önleyemeyen ülkelerin artık bir şeylerin yapılması gerektiğinin farkına vardığını aktararak, "BM İnsan Hakları Konseyi (İHK) Gazze konusunda hiçbir şey yapmadı. Dün de bunu İHK'daki konuşmamda söyledim. BM Güvenlik Konseyi bir şeyler denedi (Gazze konusunda), başarısız olacağını biliyoruz ancak İHK'da hiçbir şey olmadı." diye konuştu.

Gazze'de soykırım ve benzeri görülmemiş açlık yaşandığını vurgulayan Fakhri, Gazze'deki yaşananlardan sonra dünyanın, BM'nin ve uluslararası hukukun "asla eskisi gibi olmayacağını" vurguladı.

Fakhri, "Her şeyin sadece daha iyi olacağını umut ediyorum ancak olur mu bilmiyorum. Bundan daha kötüsü olamaz." ifadelerini kullandı.

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle özellikle Avrupa ülkelerinin Rusya'yı "gıda krizine sebep olduğu" gerekçesiyle eleştirdiğini anımsatan Fakhri, bu ülkelerin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'e aynı tepkiyi vermediğini kaydetti.