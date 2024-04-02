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BM İcra Direktörü: İsrail'in Gazze'deki yardım çalışanlarını öldürmesi kabul edilemez - Son Dakika
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BM İcra Direktörü: İsrail'in Gazze'deki yardım çalışanlarını öldürmesi kabul edilemez

BM İcra Direktörü: İsrail\'in Gazze\'deki yardım çalışanlarını öldürmesi kabul edilemez

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Cindy McCain, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında insani yardım çalışanlarının öldürülmesine tepki göstererek, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. McCain, ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) görevlilerinin İsrail saldırısında öldürülmesine şok olduğunu ve bu saldırının yardım topluluğuna yönelik kabul edilemez bir saldırı olduğunu ifade etti. İsrail'in saldırısında 7 WCK çalışanı hayatını kaybetmişti ve bu olayın koşullarını anlamak için inceleme başlatıldı.

02.04.2024 12:41  Güncelleme: 12:44
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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında insani yardım çalışanlarının öldürülmesine tepki göstererek, bunun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Merkezi Roma'da bulunan WFP'nin başındaki isim McCain, X hesabından Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) görevlilerinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki gösterdi.

McCain, paylaşımında, "Gazze'de hayat kurtaran gıda yardımını ulaştıran WCK ekibinin trajik ölümü karşısında şoke oldum ve yüreğim parçalandı. İnsani yardım topluluğumuza yönelik bu saldırı kabul edilemez. Yardım almaya gelenlerin güvenliği kadar yardım çalışanlarının güvenliği de çok önemli." ifadelerini kullandı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında, çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM İcra Direktörü: İsrail'in Gazze'deki yardım çalışanlarını öldürmesi kabul edilemez - Son Dakika

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