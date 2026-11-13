BM İnsan Hakları Ofisi, Nasır Hastanesi'ne saldırıda 6 Filistinlinin öldüğünü bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği ve aralarında bir çocuk ile cerrahın da bulunduğu 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef alan saldırılarının devamı olduğunu belirterek, bu saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Filistin Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 11 Kasım'da Nasır Hastanesi'nin ameliyathane bölümünün bulunduğu binaya düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in yıllardır süren bombardımanlarının Gazze'deki sağlık sistemini çöküşün eşiğine getirdiği, Nasır Hastanesi'nin ise bölgede hizmet vermeye çalışan az sayıdaki hastaneden biri olduğu vurgulandı.

İlk bilgilere göre saldırıda 3 füze kullanıldığı, bunlardan yalnızca birinin patladığı aktarılan açıklamada, patlamayan mühimmatın hastalar, sağlık çalışanları ve siviller için ayrıca tehlike oluşturduğu aktarıldı.

Nasır Hastanesi'nin Ağustos 2025'te de İsrail saldırılarının hedefi olduğu hatırlatılan açıklamada, o tarihte düzenlenen 3 hava saldırısında 5'i gazeteci 22 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

BM İnsan Hakları Ofisinin 2024 tarihli raporunda da İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik tekrarlanan saldırılarının ele alındığı belirtilen açıklamada, o tarihe kadar Gazze'deki hastanelerin büyük bölümünün yıkıldığına dikkati çekildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı hastanelerin, ambulansların ve sağlık çalışanlarının özel koruma statülerini kaybederek askeri hedeflere dönüştüğüne ilişkin iddialarını bağımsız biçimde doğrulamaya yetecek bilgiyi sunmadığı ifade edildi.

BM İnsan Hakları Ofisi, "Hastanelere, sağlık çalışanlarına, hastalara ve yaralılara yönelik doğrudan saldırılar savaş suçu teşkil eder." değerlendirmesinde bulunarak, sağlık tesisleri ve bu tesislerde bulunanların uluslararası hukuk uyarınca korunması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş da İsrail ordusunun 2023'ten bu yana Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ni 7 kez hedef aldığını belirtmiş, uluslararası toplumun sağlık tesislerini koruyamamasını, " Dünya, bir hastane yatağını korumaktan aciz." sözleriyle eleştirmişti.

Gazze'de sağlık sistemi ağır koşullarda hizmet vermeye çalışıyor

Gazze'deki sağlık sistemi, İsrail'in tekrarlanan saldırıları, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği ile insani yardımların girişine yönelik kısıtlamalar nedeniyle ağır koşullarda hizmet vermeye çalışıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) nisan ayında yayımladığı açıklamaya göre, Gazze'de hastaneler, birinci basamak sağlık merkezleri, klinikler, eczaneler ve laboratuvarların da aralarında bulunduğu 1800'den fazla sağlık tesisi İsrail saldırılarında tamamen yıkıldı veya hasar gördü.

DSÖ'nün Filistin topraklarındaki temsilcisi Reinhold van de Weerdt, Gazze'deki sağlık sisteminin yeniden inşası ve rehabilitasyonu için 5 yılda yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım gerektiğini belirtmişti.

Gazze'deki sağlık sektörü, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve yardımların girişine yönelik kısıtlamalar nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlallerinde 1622 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 878 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar, Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ında yıkıma yol açtı.