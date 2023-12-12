 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BM İnsan Hakları Raporörü: UCM Başsavcısı İsrail'i Yargılamamakta Kararlı Görünüyor - Son Dakika
Üye Girişi

BM İnsan Hakları Raporörü: UCM Başsavcısı İsrail'i Yargılamamakta Kararlı Görünüyor

BM'nin eski insan hakları raportörü Prof. Dr. John Dugard, İstanbul'da gerçekleştirilen TRT World Forum'a katılarak İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dugard, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'nın İsrail'i ve liderlerini yargılamamakta kararlı olduğunu belirtti.

BM İnsan Hakları Raporörü: UCM Başsavcısı İsrail\'i Yargılamamakta Kararlı Görünüyor
12.12.2023 - 11:03,  Güncelleme: 11:28
Abone Ol

Birleşmiş Milletler'in (BM) eski insan hakları raportörü Prof. Dr. John Dugard, "UCM Başsavcısı, İsrail'i ve liderlerini yargılamamakta kararlı görünüyor." dedi.

İstanbul'da geçen hafta gerçekleştirilen TRT World Forum'a katılan Prof. Dr. Dugard, AA muhabirine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş kabinesi ve İsrail ordusu mensuplarının işlediği savaş suçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dugard, "Uluslararası hukuk gerçekten de barışın anahtarıdır. Barışın yanı sıra adalet de olmalıdır. Bu da uluslararası suçlardan sorumlu olan kişilerin hesap vermesi gerektiği anlamına gelir." dedi.

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirildiği saldırılar üzerinde durulurken İsrail'in saldırılarının göz ardı edildiğini dile getiren Dugard, "İsrail yönetiminin, Başbakan Netanyahu'nun, savaş kabinesinin ve İsrail ordusunun pek çok mensubunun savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve muhtemelen soykırım suçunun işlenmesinden sorumlu olduğunu vurgulamak önemlidir. Bu suçlardan sorumlu tutulmalıdırlar." diye konuştu.

Dugard, kendisinin de bir uluslararası hukukçu olduğunu hatırlatarak, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

UCM'nin harekete geçirilmesi gerektiğini kaydeden Dugard, "UCM Başsavcısı, İsrail'i ve liderlerini yargılamamakta kararlı görünüyor." ifadelerini kullandı.

Dugard, ateşkesin sağlanmasının uluslararası topluma bağlı olduğunu vurguladı.

ABD'nin ateşkes kararı içeren her türlü teklifi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto edeceğini aktaran Dugard, BMGK'den herhangi bir ateşkes kararı çıksa bile İsrail'in bu yönde bir talimatı kabul etmeyeceğini vurguladı.

Dugard, Gazze'de ateşkesin, başını ABD ve İngiltere'nin çektiği Batılı güçlere bağlı olduğunu, söz konusu güçlerin İsrail'i ateşkesi kabul etmeye, uygulamaya ve bölgeye barış getirmeye zorlaması gerektiğini kaydetti.

John Dugard kimdir?

John Dugard, Güney Afrikalı uluslararası hukuk profesörüdür.

İnsan hakları ve uluslararası ceza hukuku alanında uzmanlaşan Dugard, Witwatersrand, Cambridge ve Leiden üniversitelerinde uluslararası hukuk alanında dersler verdi.

Dugard, BM Uluslararası Hukuk Komisyonu üyeliği ve BM insan hakları raportörü olarak İsrail'in Filistin topraklarında işlediği insan hakları ihlallerine ilişkin bir rapor hazırlamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Raporörü: UCM Başsavcısı İsrail'i Yargılamamakta Kararlı Görünüyor - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:58:07. #1.12#
SON DAKİKA: BM İnsan Hakları Raporörü: UCM Başsavcısı İsrail'i Yargılamamakta Kararlı Görünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement