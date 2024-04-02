Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in saldırısı sonucu Gazze'de yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınayarak, İsrail'e, tüm insani yardım çalışanlarına saygı duyması ve onları koruması yönünde çağrıda bulundu.
Türk, X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında WCK çalışanlarının yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı.
"Dünya Merkezi Mutfağı çalışanlarının öldürülmesini kınıyorum." ifadelerini kullanan Türk, diğer insani yardım çalışanları gibi onların da acil hayat kurtarmaya dönük çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.
Türk, bu saldırının bağımsız ve kapsamlı bir şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı.
Sorumlu davranmanın önemine işaret eden Türk, "İsrail, tüm insani yardım çalışanlarına saygı duymalı ve onları korumalıdır." ifadelerine yer verdi.
WCK çalışanlarının öldürülmesi
İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.
Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.
Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.
İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.
Son Dakika › Güncel › BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri İsrail'in Gazze saldırısını kınadı - Son Dakika
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Halfeti ilçesinde seçim sonuçlarını etkileyecek tespitler elde ettiklerini belirterek, İlçe Seçim Kuruluna itirazlarını bildirdiklerini açıkladı. Halfeti'de DEM Parti adayı Mehmet Karayılan yüzde 39,45, AK Parti adayı Şeref Albayrak yüzde 33,64 oy almıştı.
Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Tahsin Tam, Ahlatcı Çorum FK maçının takımın en etkisiz ve verimsiz maçı olduğunu söyledi. Ahlatcı Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan ise galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini belirtti.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde freni boşalan bir kamyon, geri geri giderek 10 araca ve 4 iş yerine çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Soruşturma başlatıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesindeki bir inşaatta, üzerine vincin taşıyıcı kolu düşen işçi hayatını kaybetti. İ.Y. olay yerinde can verdi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 45 pet bardak içerisinde ekili kenevir bitkisi ve 9 lamba düzeneği ele geçirildi. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, takımın hedefinin net bir şekilde ortaya çıktığını belirtti. Aşkan, oyuncuların iyi analiz yaparak disiplinden ayrılmadan oynadıklarını ve maçı kazandıklarını söyledi. Çorum FK'nın önümüzdeki maçlara iyi hazırlanarak ilk 3 hedefiyle devam etmek istediğini ifade etti.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde kendisini tebrik eden vatandaşlarla bir araya geldi. Gülpınar, şeffaflık ilkesiyle adaletli, liyakatli bir şekilde belediyeyi yöneteceklerini belirtti. Ayrıca yolsuzlukla mücadele için bir ihbar hattı da kuracaklarını kaydetti.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar kurayla belirlendi. Denizciler Mahallesi'nde yapılan seçimde Okay Güğül ve Enver Başkan'a eşit oy çıkması üzerine muhtarlık kurası çekildi. Kura sonucunda muhtarlık Okay Güğül'e verildi. Güğül, vatandaşlara hizmet etmek için çalışacağını belirtti.
Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek özel çocukların özel günlerine eşlik etti. Öğrencilerin hazırladıkları oyun ve dansları izleyen müdürlük ekipleri, güne özel hazırlanan pastayı hep birlikte kesti. Ayrıca, çadırlarda yüz boyama yapıp pamuk şeker ikramında bulunan müdürlük, özel çocuklara fidan hediye ederek okul bahçesine dikmelerine yardımcı oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?