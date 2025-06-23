BM: İran'da Gerginlik ve Sivil Kaybı Kritik Aşama

Birleşmiş Milletler'in (BM) Uluslararası Bağımsız İran Araştırma Komisyonu, İsrail saldırılarının İran'da büyük travmalara yol açtığını bildirerek, artan gerginliğin düşürülmesi için taraflara "acilen uluslararası hukuka saygı gösterme" çağrısı yaptı.

Komisyon, İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmalara ilişkin yayımladığı raporda, İsrail saldırılarının büyük acılara yol açtığı belirtilerek, sivillerin korunması ve insan haklarına saygı gösterilmesi istendi.

Taraflar arasında gerginliğin artması nedeniyle "acilen uluslararası hukuka saygı gösterme" çağrısında bulunuldu.

Çatışmaların, İsrail'in 13 Haziran'daki hava saldırılarıyla başladığı hatırlatılan raporda, ABD'nin de hafta sonu İran nükleer tesislerine saldırmasıyla tırmanışa geçtiği ve bu durumun İran halkını travmatize ettiği vurgulandı.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Kadınlar ve çocuklar dahil yüzlerce sivil, İsrail hava saldırılarında öldürüldü ve milyonlarca kişi daha fazla saldırı korkusuyla büyük şehirlerden kaçtı. İsrail hükümeti, askeri hedefleri vurduğunu söylese de İran devlet televizyonu merkezini hedef alan ve bildirildiğine göre üç kişinin ölümüne yol açan saldırı ile bilim insanlarının doğrudan hedef alınarak öldürülmesi gibi saldırıların, uluslararası insancıl hukukun ayrımcılık ilkesini ihlal ettiği görülüyor."

İsrail'in hava saldırıları ve tahliye emirlerinin, Tahran'da yaşayan milyonlarca insanı kaçmaya zorlayarak büyük iç göçlere neden olduğu kaydedilen raporda, yoğun nüfuslu kent merkezlerinde, etkili uyarı sistemlerinin olmaması ve yeterli barınaklara sınırlı erişimin, sivillerin saldırılara karşı savunmasızlığını artırdığı vurgulandı.

Raporda, tüm taraflar, uluslararası hukuka ve sivillerin korunmasına saygı göstermeye çağrıldı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.