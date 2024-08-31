BM, İsrail'i Batı Şeria'daki saldırıları sonlandırmaya çağırdı

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail'i, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin bölgesindeki saldırılarını sonlandırmaya çağırdı.

OHCHR Filistin Ofisi, İsrail ordusunun Batı Şeria ve Cenin bölgesindeki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "OHCHR, İsrail güvenlik güçlerinin işgal altında bulunan Batı Şeria'daki askeri operasyonlar sırasında yasa dışı güç kullanmasını kınıyor ve Cenin mülteci kampına yönelik mevcut saldırının derhal sona erdirilmesini istiyor." ifadesi kullanıldı.

Cenin mülteci kampında ve yakınlarında devam eden saldırının, hukuk dışı öldürmelere, Filistinli sakinler için güvensizliğe ve yaklaşık 11 bin Filistinlinin yaşadığı kampta devasa bir yıkıma yol açtığı bildirilen açıklamada, İsrail ordusunun 5 hava saldırısında Cenin ve çevresinde 12 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin bölgedeki onlarca genç Filistinliyi evlerinden alıp sorguladığı, onlara uzun süre şiddet uyguladığı ve saatlerce yiyecek almalarını engelleyerek kötü muamelede bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, gözaltına alınanların çoğunun açıklanmayan yerlere götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun askeri silah ve taktik kullanımı, işgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin tırmanmasında etkili oluyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, "2. İntifada"dan sonraki en yoğun ve kapsamlı saldırı olduğu belirtilen "Yaz Kampları" saldırısını başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 4. gününde devam ediyor.

İsrail ordusunun 28 Ağustos'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında 26 Filistinli öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 672 Filistinli hayatını kaybetti.