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BM, İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısının ardından azami itidal çağrısında bulundu - Son Dakika
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BM, İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısının ardından azami itidal çağrısında bulundu

BM, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısının bölgesel yayılma riskini ortaya koyduğunu belirterek, tüm taraflara azami itidal çağrısında bulundu. Saldırıda can kaybı yaşandığı ve BM tesislerinin de vurulduğu ifade edildi. İran ise saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.

BM, İsrail\'in Şam\'a düzenlediği hava saldırısının ardından azami itidal çağrısında bulundu
22.01.2024 - 21:23,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısının ardından azami itidal çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısının Gazze'deki olayların bölgesel yayılma riskini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Dujarric, "Genel Sekreter, söz konusu hava saldırılarından derin endişe duyuyor." dedi.

Dujarric, saldırıların, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları arasında can kaybına yol açtığını, bazı konut bölgelerinin de vurulduğunu ve burada BM tesisleri bulunduğunu dile getirdi.

BM personelinin zarar görmediği için memnun olduklarını ancak sivil kayıplar hakkında endişe duyduklarını vurgulayan Dujarric, "Tüm taraflara, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sorumluklarını hatırlatıyor ve azami itidal çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Şam'a saldırısı

Suriye haber ajansı SANA, İsrail'in, Şam'ın Mezze bölgesinde bir sivil yerleşim yerini hedef aldığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda 4 mensubunun öldüğünü açıklamıştı.

İran, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda, askerlerinin öldürülmesine "uygun yer ve zamanda karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" bildirmişti.

Kaynak: AA
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