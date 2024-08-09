BM Konut Hakkı Özel Raportörü: İsrail için hesap günü gelecek - Son Dakika
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BM Konut Hakkı Özel Raportörü: İsrail için hesap günü gelecek

BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Rajagopal, İsrail'in yaptıklarının hesabının gelecekte sorulacağına inandığını belirtti.

09.08.2024 11:45
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Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, hemen olmasa da İsrail için hesap gününün geleceğine kesinlikle inandığını belirtti.

İstanbul'da Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen " Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansına katılan Rajagopal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Rajagopal, İsrail'in Gazze'de yaptıklarını yüksek sesle eleştiren, İsrail'i her defasında kınayan ve somut adım atan Küresel Güney ülkelerinin gücünü göstermek için geçmişten örnekler verdi.

1970'lerde Küresel Güney'in seferberlik hedefi olan Güney Afrika'ya işaret eden Rajagopal, Güney Afrika'daki apartheid rejiminin devrildiğini anlattı.

Rajagopal, ekonomik yaptırım veya ticari ambargo gibi birçok önlemin İsrail'e karşı da alınması gerektiğini belirterek, "O da neden devrilmesin? BM Şartı'nın her idealine karşı duruyor, BM personelini istediği yerde öldürüyor ve dahası BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) terör örgütü olarak niteliyor." dedi.

"Sanırım artık bir tür dönüm noktasındayız"

İsrail'in BM'nin bir parçası olmak istemediğini aktaran Rajagopal, "O halde rejimini devirelim. İsrail'i kovmayalım ama devirelim. Bu durum, ABD'nin vetosu nedeniyle engellenen BM Güvenlik Konseyinin onayıyla olmaz ancak Genel Kurul ile yapılabilir." diye konuştu.

Rajagopal, BM Genel Kurulunda İsrail'e karşı ekonomik yaptırımlar veya silah ambargosu gibi kararların çıkabileceğini vurgulayarak, "Genel Kurulun bu yetkileri var. Buradaki soru şu; Genel Kurulda çoğunluğu oluşturan ve açıklamalarında İsrail'i kınayan Küresel Güney ülkeleri BM Sözleşmesi çerçevesindeki sahip oldukları gücü neden kullanmıyor?" ifadelerini kullandı.

Eninde sonunda İsrail'in yaptığı tüm ölümcül eylemlerin hesabını vermek zorunda kalacağını belirten Rajagopal, "İsrail için hesap gününün geleceğine kesinlikle inanıyorum. Uluslararası Adalet Divanının bulguları ve İsrail'in meşruiyetini kaybetmesi nedeniyle davranış değişikliğinin geleceğinden son derece umutluyum." dedi.

Rajagopal, İsrail'deki radikal Siyonizme karşı seferberliğin son 15 yılda arttığına işaret ederek, "Sanırım artık bir tür dönüm noktasındayız. Hesap verme günü hemen gelmese de İsrail ve politikalarının sonsuza kadar sürmeyeceği aşikardır. Bunun mutlaka bir sonu olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Konut Hakkı Özel Raportörü: İsrail için hesap günü gelecek - Son Dakika

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