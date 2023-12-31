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BM Raportörü: İsrail'in Gazze'yi yok etme ve yerleşme talimatı var - Son Dakika
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BM Raportörü: İsrail'in Gazze'yi yok etme ve yerleşme talimatı var

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sürdürmesi için verilen talimatın 'Gazze'yi yok etmek ve buraya yerleşmek' olduğunu belirtti. Albanese, İsrail'in Gazze'yi karadan işgal etme planının giderek ortaya çıktığını ifade etti. İsrail askerlerine verilen talimatın 'bölgeyi yok etme ve yerleşme' olduğunu söyleyen Albanese, bu planı 'delilik ve yasa dışı' olarak nitelendirdi. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu hükümetinin bu planına tepki göstererek saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

BM Raportörü: İsrail\'in Gazze\'yi yok etme ve yerleşme talimatı var
31.12.2023 - 11:21,
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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail güçlerine verilen talimatın "Gazze'yi yok etmek ve buraya yerleşmek" olduğunu belirtti.

ABD merkezli "Democracy Now" adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan Albanese, İsrail'in Gazze'yi karadan işgali konusunda planının "giderek ortaya çıktığını" ifade etti.

Albanese, "İsrailli siyasetçiler ve komutanlardan Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi yönünde açıklamalarını duyduk. Önce güneye, sonra daha ve daha güneye gitmelerini söylediler." dedi.

İsrail askerlerine verilen talimata işaret eden Albanese, "Ancak, aynı zamanda Gazze Şeridi'ne giren askerlerden kendilerine 'bölgeyi yok etme ve yerleşme' talimatı verildiğini öğrendik." şeklinde konuştu.

Albanese, "Zaman geçtikçe, hükümetin bazı kesimlerinin planı giderek ortaya çıkıyor: Gazze'ye yeniden sahip olmak, yeniden fethetmek ve orayı bir İsrail bölgesi haline getirmek." ifadelerini kullandı.

"Delilik ve tamamen yasa dışı"

İsrail'in Gazze'ye yönelik söz konusu planını "delilik ve yasa dışı" şeklinde nitelendiren Albanese, "Bu yeni değil, zorla göç ettirme İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki işgalinin karakterinde var olan bir özellik." diye konuştu.

Albanese, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali konusunda, "Daha öncesini konuşmasak dahi 56 yıldır bu böyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesinin İsrail hükümeti tarafından "gönüllü göç" şeklinde adlandırılmasını "alaycı" bulduğunu söyleyen Albanese, şunları kaydetti:

"Filistinlilere Arap diyerek Sina'ya ya da başka bir Arap bölgesine gitmelerini söylemek, İtalyanlardan Avrupalı olduklarını söyleyip başka bir yere gitmelerini istemek gibidir. Bu öylesine ırkçılık."

Albanese ayrıca İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlamasının uluslararası toplum tarafından "gerçekten durdurulması" gerektiğini vurguladı.

Netanyahu, Gazzelilerin başka ülkelere "gönüllü göçü" için çalışıyor

Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, 15 Aralık'ta Newsweek dergisinde, "Gazzelilere 'gönüllü göç' imkanının sunulmasını" da içeren 5 maddelik bir sözde plan yayımladığını bildirmişti. Danon, yazıda, Filistinlilere "Nazi" benzetmesi de yapmıştı.

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 26 Aralık'ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilere ilişkin, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Toplantıda, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danon ise şunları kaydetmişti:

" Dünya, fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller, bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de. Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız."

Filistin Dışişleri Bakanlığı, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun bu itirafları, Gazze'ye yönelik saldırıların ve soykırım suçlarının derhal durdurulması için cesur bir uluslararası tutumu gerektiriyor." ifadeleriyle Netanyahu hükümetinin planına tepki göstermişti.

Kaynak: AA
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