BM Raportörü'nden İsrail'e Soykırım Suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM Raportörü'nden İsrail'e Soykırım Suçlaması

03.07.2025 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Albanese, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirip durumu kıyamete benzetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin topraklarındaki durumu kıyamete benzeterek "İsrail modern tarihin en zalimane soykırımlarından birinin sorumlusu." dedi.

Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi toplantısında İsrail'in Filistinlilere karşı soykırımının ekonomik etkenlerini inceleyen "İşgal Ekonomisinden Soykırım Ekonomisine" başlıklı raporunu tanıttı.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun "kıyamete" benzediğini ifade eden Albanese, "İsrail modern tarihin en zalimane soykırımlarından birinin sorumlusu." diye konuştu.

Albanese, raporun İsrail'in Filistinlileri yok etme, tecrit etme ve gözetleme yoluyla yerinden etmesini mümkün kılan ekonomik koşulları ortaya koyduğunu vurguladı.

-"Sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı, ölüm tuzağı"

İsrail'in, BM'nin Gazze'ye insani yardım konusundaki son işlevini de ortadan kaldırdığını belirten Albanese, "Sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı, bombardıman altında açlıktan bir deri bir kemik kalmış ve yok edilmek üzere işaretlenmiş bir nüfusu öldürmek ya da kaçmaya zorlamak üzere tasarlanmış bir ölüm tuzağından başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Albanese, Gazze'de insanların hayal edilenin ötesinde acılara katlanmaya devam ettiğini, resmi rakamlara göre 200 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilerin 1967'den bu yana "en büyük zorla yerinden edilme" durumuyla karşı karşıya kaldığını kaydeden Albanese, "Silahlı yerleşimciler ortalığı kasıp kavururken, 900 kontrol noktası ve diğer engeller günlük yaşamı boğarken, yaklaşık 1000 kişi öldürüldü, 10 bin kişi yaralandı, 10 bin kişi gözaltına alındı ve birçoğu işkence gördü." şeklinde konuştu.

Albanese, bütün bunlar olurken Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsasının Ekim 2023'ten bu yana "dolar bazında yüzde 213 artış gösterdiğini" aktararak bu artışın "geçen ay 67,8 milyar dolara, toplamda ise 125,7 milyar dolara" denk geldiğini söyledi.

İsrail'in yeni silahları, gözetleme teknolojilerini, insansız hava araçları gibi savaş teknolojilerini test etmek için soykırımı "bir fırsat olarak" kullandığını belirten Albanese, "Elbit Systems, İsrail Savunma Bakanlığının inovasyon ödülünü kazanırken, Lockheed Martin ve bin 650 diğer şirketten oluşan küresel bir ağ, İsrail'in F-35 savaş uçaklarını ilk kez canavar modunda uçurmasından ve gizli modda çalıştığından dört kat daha fazla, 22 bin kiloya kadar mühimmat taşımasından yararlandı." dedi.

Albanese, çok sayıda silah şirketinin İsrail'i silahlarla donatarak rekor karlar elde ettiğine dikkati çekerek her devletin "soykırım ekonomisine dönüşmüş olan işgal ekonomisinden" tamamen uzak durması ve ilişkisini sona erdirmesi sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Önceleri sorunun cehalet ve Filistin tarihi hakkında anlayış eksikliğinden kaynakladığını düşündüğünü ifade eden Albanese, daha sonra birçok devlet ve elitin İsrail'le olan derin siyasi yakınlığını tespit ettiğini söyledi.

Albanese, bazı devletlerin bölgesel hakimiyetlerini korumak adına İsrail'i desteklediğini, Tel Aviv'in "yerleşimci sömürgeci projesini" ayakta tuttuğunu ve bu projenin başarılı olmasını sağlayan maddi koşulları sağladığını vurguladı.

Silah üreticilerinden teknoloji devlerine, bankalardan enerji firmalarına, çevrim içi platformlardan süpermarketler ve üniversitelere kadar birçok kurumsal aktörün Filistinlilere yönelik "silme makinesinin" araçlarını, finansmanını, altyapısını ve meşruiyetini sağladığını belirten Albanese, "Hepsi apartheidi güçlendirmeye ve Filistin yaşamının bu düşük, amansız yıkımını mümkün kılmaya yardımcı oldu." diye konuştu.

Albanese, BM üyesi tüm ülkelerin İsrail'e tam silah ambargosu uygulaması, tüm ticari anlaşmalar ve yatırım ilişkilerini askıya alması gerektiğini söyleyerek sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları boykot ve yaptırım baskılarıyla kurumlar ve hükümetler nezdinde davranış değişikliğini teşvik etmeye çağırdı.

"Cezasız bırakılan soykırım, tekrarlanır"

Toplantıda söz alan Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği Müsteşarı Muzaffer Uyar Gültekin, işgal altındaki Filistin topraklarının gözetleme teknolojileri, otonom silah sistemleri ve kalabalık kontrol taktikleri için "laboratuvar" haline geldiğini söyledi.

Uyar, bu teknolojilerin kuşatma altında yaşayan Filistinliler üzerinde test edildiğini ve uluslararası müşterilere "savaşta test edilmiş" olarak pazarlandığını ifade ederek "Bu, savaş suçlarından kazanç elde etmektir." diye konuştu.

"Cezasız bırakılan soykırımın tekrarlanmaya mahkum olacağını" belirten Uyar, Türkiye'nin Filistin halkına ve uluslararası hukukun uygulanmasına verdiği desteği yineledi.

Uyar, vahşet suçu işleyen ya da işlenmesine olanak sağlayan devlet ya da özel aktörlerin adaletle yüzleşmesi gerektiğini belirterek "Türkiye, faillerin hesap vermesi için uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarını kullanmaya devam edecek." dedi.

Asıl Yahudi düşmanları soykırımı destekleyenler"

Filistin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Khraish da Raportör Albanese'in, ABD gibi çeşitli ülkelerden gelen sürekli tehditler ve Yahudi düşmanlığı suçlamalarına rağmen görevini yerine getirdiğini belirterek asıl Yahudi düşmanlarının İsrail'deki "soykırımcı hükümeti" destekleyenler olduğunu söyledi.

Khraish, ülkeleri yasal, ahlaki ve insani sorumluluklarını üstlenerek İsrail'e silah transferlerini durdurmaya ve Filistin topraklarının gasp faaliyetlerini yürütenlerle işbirliği yapmamaya davet etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 12 Filistinli hayatını kaybetti, 134 bin 592 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 454 kişi yaşamını yitirdi, 22 bin 551 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 640'a, yaralıların sayısı da 4 bin 488'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Raportör, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Raportörü'nden İsrail'e Soykırım Suçlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havai fişek deposu havaya uçtu ABD'de havai fişek deposu havaya uçtu
Çeşme ve Urla’da yangın Bazı mahalleler tahliye edildi Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi
Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
Trabzonspor’da Alan Virginius için anlaşma tamam Trabzonspor'da Alan Virginius için anlaşma tamam
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi satışa çıkarıldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar 3 sanık tahliye edildi Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 3 sanık tahliye edildi
Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu
Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale
Fenerbahçe’nin hedefi Jonathan David, Juventus’a imza yolunda Fenerbahçe'nin hedefi Jonathan David, Juventus'a imza yolunda
Bayburt’ta küçük uçak düştü 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

13:38
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
13:00
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek’ten umut dolu mesaj geldi
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi
11:39
Çeşme ve Ödemiş’teki yangınlar büyüdü Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
11:07
Akaryakıta ÖTV ayarı Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
21:19
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
21:17
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
21:00
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
20:48
RAMS Başakşehir’e Bayern Münih’ten transfer
RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer
20:42
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
20:16
Resmen açıklandı İsmail Kartal, İran’dan ayrılarak Türkiye’ye döndü
Resmen açıklandı! İsmail Kartal, İran'dan ayrılarak Türkiye'ye döndü
19:58
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor Taraftara videolu mesaj
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor! Taraftara videolu mesaj
19:49
MisAkkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL
Mis/Akkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 15:03:36. #7.13#
SON DAKİKA: BM Raportörü'nden İsrail'e Soykırım Suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.