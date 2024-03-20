BM, Sudan\'daki Gıda Güvencesizliği İçin Uluslararası Topluma Harekete Geçme Çağrısı Yaptı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), bölgede ve Sudan'da hızla artan gıda güvencesizliğine karşı uyararak, uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), çatışmada sivilleri koruma başlığı altında Sudan'daki gıda güvencesizliğine ilişkin durum görüşüldü.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, Sudan'da 11 aydır süren çatışmanın siviller üstündeki korkunç etkisine dikkati çekti.

Wosornu, "Bugün, Sudan'da çok büyük etkisi bulunan ve hızla artan gıda güvencesizliğine karşı uyarıda bulunmak için bir araya geldik." dedi.

Sudan'da siviller ve sivil altyapılara yönelik saldırıların bazılarının, insanlığa karşı suç teşkil edebileceği konusunda uyarı yapıldığını anımsatan Wosornu, Kordofan eyaletinde halkın yüzde 90'ının acil seviyede gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Wosornu, insani yardım ortaklarının tahminlerine göre, bölgede gelecek aylarda 220 binden fazla çocuğun açlık nedeniyle hayatına kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"18 milyon insan gıda kriziyle karşı karşıya kalma riskinde"

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdür Yardımcısı Maurizio Martina ise özellikle Darfur'da gıda güvencesizliğine ilişkin durumun çok endişe verici olduğuna dikkati çekti.

Açlık krizini çatışmanın tetiklediğinin altını çizen Martina, "Çatışma yeni bölgelere yayılırken gıda güvenliğini etkiliyor. Çatışmanın güneydoğu eyaletlerine yayılması hasat dönemine çok büyük etki ediyor." uyarısını yaptı.

Martina, Sudan'da yaklaşık 18 milyon insanın gıda kriziyle karşı karşıya kalma riskinde olduğunu ve tarım sisteminin korunmasının şart olduğunu belirtti.

Üye ülkelere tarım faaliyetlerine yardım sağlama çağrısında bulunan Martina, BMGK'nin bu ay Sudan'da ateşkes ve engelsiz insani yardım çağrıları yapılan kararı kabul ettiğini ancak sahada büyük gelişme olmadığını söyledi.

"Zaman daralıyor"

Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau ise bölgede 28 milyon kişinin gıda güvencesizliğiyle mücadele ettiğini bildirdi.

WFP'nin yardım operasyonlarının erişim ve kaynak eksikliği nedeniyle baltalandığını aktaran Skau, sınır ötesi yardım operasyonlarının hem çok pahalı hem de yetersiz olduğunu ifade etti.

Skau, Sudan'daki çatışmanın dünyadaki en büyük yerinden edilme krizini tetiklediğini belirterek, 8 milyon insanın yerinden edildiğini dile getirdi.

"Zaman daralıyor." uyarısında bulunan Skau, BMGK'nin harekete geçmesi ve Sudan için kabul edilen 2470 sayılı kararın uygulanmasını sağlaması gerektiğini belirterek, böylelikle Sudan ve bölgede açlık krizinin engellenebileceğini söyledi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ile HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından 2023'ün nisan ayı ortasında iç savaş patlak vermişti.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyadaki en büyük yerinden edilme vakasının yaşandığı ve dünyadaki "en büyük açlık krizinin" yaşanabileceği uyarısında bulunulan Sudan'da, ordu ve paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti, 8 milyon kişi yerinden edildi.

İç savaş nedeniyle 19 milyon çocuğun okula gidemediği ve nüfusunun yaklaşık yarısına tekabül eden 25 milyon insanın yardıma muhtaç hale geldiği ülkede, Dünya Gıda Programı'nın 5 Şubat'taki son raporuna göre, yaklaşık 18 milyon Sudanlı akut gıda güvensizliği yaşıyor ve bunların 5 milyonu açlığın eşiğinde.

Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Sudan'da taraflar arasındaki çatışmalar ramazanda da sürüyor.