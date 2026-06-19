BM Uganda'ya Ebola için 4 Milyon Dolar Destek Verdi - Son Dakika
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BM Uganda'ya Ebola için 4 Milyon Dolar Destek Verdi

BM Uganda\'ya Ebola için 4 Milyon Dolar Destek Verdi
19.06.2026 12:47
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Birleşmiş Milletler, Uganda'nın Ebola ile mücadelesine 4 milyon dolar kaynak tahsis etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Uganda'nın Ebola salgınına karşı mücadelesine destek amacıyla BM Merkezi Acil Müdahale Fonu'ndan 4 milyon ABD doları tahsis edildiğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, tahsis edilen yeni fonun salgınla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla mayıs sonunda duyurulan 60 milyon dolara yakın desteğin bir parçasını oluşturduğunu belirtti. Dujarric, sağlık ve lojistik alanlarında kullanılacak fonun, Uganda'nın mültecilere ev sahipliği yapan bölgeleri de dahil olmak üzere 29 bölgede yürütülen BM operasyonlarını destekleyeceğini ifade etti.

Uganda'nın Ebola mücadelesini birçok koldan desteklemeyi sürdürdükleini kaydeden sözcü, Uluslararası Göç Örgütü ve BM Kalkınma Programı'nın önemli giriş noktalarında tarama, gözetim ve hareketlilik yönetimini güçlendirdiğini, BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) ise toplum katılımını, risk iletişimini ve temel hizmetlerin sürekliliğini desteklediğini aktardı.

Dünya Gıda Programı ise hastalara, izolasyondaki temaslı kişilere ve ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarına 6.000'den fazla öğün yemek ulaştırırken, kritik malzemelerin sevkiyatını da gerçekleştirdi.

Öte yandan BM ve ortakları bu hafta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne 16 tondan fazla tıbbi malzeme ulaştırdı. Dujarric, BM ortaklarının gözetim kapasitesini güçlendirmek amacıyla Kinşasa Uluslararası Havalimanı'nda yeni sağlık tarama tesisleri kurduğunu da sözlerine ekledi.

Dujarric'in aktardığına göre BM Acil Yardım Koordinatörü, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü ile gerçekleştirdiği istişarenin ardından müdahale sürecindeki koordinasyonu güçlendirmek, operasyonel sorunları gidermek ve yardımların ihtiyaç sahiplerine mümkün olan en kısa sürede ulaşmasını sağlamak amacıyla Julien Harneis'i Kıdemli Ebola Koordinatörü olarak görevlendirdi.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Uganda'ya Ebola için 4 Milyon Dolar Destek Verdi - Son Dakika

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