BMGK, Gazze\'deki insani yardım engellemeleri için yaptırım sistemini devreye sokma yetkisine sahip

NEW Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, insani yardım engellendiğinde BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırım sistemini devreye sokma yetkisi bulunduğunu belirterek, "Bunun zamanının geldiğini düşünüyorum." dedi.
BMGK'de, "Silahlı Çatışmada Sivillerin Korunması" başlığı altında Gazze'de gıda güvencesizliğinin oluşturduğu riskler tartışıldı.
Burada konuşma yapan Nebenzia, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Gazze'deki durumla ilgili BMGK üyelerine dağıttığı rapordaki bilgilerin "insanın kanını dondurduğunu" dile getirerek, Gazze'ye insani yardımın İsrail'in bürokratik ve erişim engelleri nedeniyle sağlanamadığını kaydetti.
Nebenzia, izin verilen yardımların da sadece Gazze'nin güneyine gidebildiğine dikkati çekerek, kuzeyde durumun sadece girmeye izin verilenler tarafından aktarıldığına işaret etti.
Gazze'de kıtlığı engellemek için acilen ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizen Nebenzia, aynı zamanda İsrail'in de uluslararası insancıl hukuka uymasının sağlanması gerektiğini vurguladı.
Nebenzia, insani yardım engellendiğinde BMGK'nin yaptırım sistemini devreye sokma yetkisi bulunduğuna işaret ederek, "Bunun zamanının geldiğini düşünüyorum." dedi.
Batılı meslektaşlarının Rusya'yı sürekli olarak "açlığı savaş aracı" olarak kullanmakla suçladığını anımsatan Nebenzia, "ABD ve İngiltere'nin İsrail'in Gazze'deki eylemlerini tanımlamak için bir kere bile bu ifadeyi kullanmadığına dikkati çekmek isterim. Bu bile yeterince durumu açıklıyor." ifadesini kullandı.
Nebenzia, İsrail'in açlığı savaş aracı olarak kullanmasında BMGK'nin sorumluluğu bulunduğunu dile getirdi.
"Halkımıza yönelik bu suçları işleyen İsrail'e silah ve mühimmat göndermeyi bırakmalısınız"
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in suç eylemleri sonucu Gazze halkının her gün kıtlığa bir adım daha yaklaştığını ifade etti.
"Bir toplumun bütünü onurundan edildi ve insani yardıma bağımlı hale getirildi." diyen Mansur, gerekli yardımın ise ulaşmadığını anlattı.
Mansur, ateşkes olmadan yardım sağlanmasının imkansızlığına dikkati çekerek, BMGK üyelerinden bir yandan sürekli bombalardan kaçarken, iki gün boyunca tek bir dilim ekmek bile yemeden geçirdiklerini düşünmelerini istedi.
"Bu korkunç kıtlık ve soykırımın gerçekleşmesine ve halihazırda sürdürülmesine izin veriliyor. Hepimiz ama özellikle BMGK ateşkes sağlanamadığı için utanmalı." ifadesini kullanan Mansur, Filistin halkının işgalci gücün insafına bırakıldığını söyledi.
Mansur, İsrail'in açlığı savaş aracı olarak kullanmasının zorla yerinden etme politikasıyla da uyumlu olduğunu belirtti.
Acilen ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizen Mansur, Filistin halkının yerinden edilmesinin de engellenmesi gerektiğini vurguladı.
Mansur, insani yardımların ulaşmasının sağlanması, aynı zamanda suçluların cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.
"Siz de artık halkımıza yönelik bu suçları işleyen İsrail'e silah, teçhizat ve mühimmat göndermeyi bırakmalısınız." diyen Mansur, bunun adil barışı da engellediğini vurguladı.
Son Dakika › Güncel › BMGK, Gazze'deki insani yardım engellemeleri için yaptırım sistemini devreye sokma yetkisine sahip - Son Dakika
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarlarının kendisine yönelik küfürlü tezahürat yapmasına değinen genç antrenör, "Fenerbahçeli Emre'yim ben. İnsanlar da bana bunu hissettirdi. Bunu yaşayacağımı düşünmemiştim. Söyleyecek bir şey yok" dedi.
Fenerbahçe'nin antrenörü İsmail Kartal, 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımına güvendiğini belirten Kartal, "Ders çıkardık bugünkü maçtan. Tekrar Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.
Yahudi kökenli Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri 87 yaşındaki Jacob Rothschild, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rothschild için taziye mesajı yayınlayarak, ''19. yüzyılda Baron Rothschild gelecekteki Yahudi devletinin kuruluşuna vazgeçilmez katkılarda bulundu. 20. ve 21. yüzyılda Lord Jacob Rothschild bu gururlu geleneği sürdürdü.'' dedi.
Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana adayı Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamasından sonra Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i hedef alan Türkeş, ''Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o.. çocuk yapmadı hiç! Babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan'ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye'ye'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe taraftarları, 3-0 mağlup oldukları Ankaragücü maçı sonrası Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu. Belözoğlu ise Fenerbahçeli taraftarlara kafa sallayarak yanıt verdi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde akşamüstü saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bu kez de gece saatlerinde 3,8 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi. Saat 22.52'de meydana gelen deprem, yerin 7,19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'nin Meclis'te olmadığı halde yerine yoklama pusulası verildiği ortaya çıkmasının ardından Meclis Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kapatıldı. Meclis Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 28 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. El Halil kentinde bulunan Royal Industrial Trading isimli fabrikada çıkan yangının görüntüleri kameralara yansıdı. El Halil Belediye Başkanı, ekipman ve personel eksikliği nedeniyle yangını kontrol altına alamadıklarını açıklayarak yardım çağrısı yaptı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çabalarken, fabrikanın çevresindeki tüm mahalleler boşaltıldı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?