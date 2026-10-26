Böcek, ALDAŞ davasında 399 milyon 507 bin lira kamu zararı iddiasını reddetti

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ALDAŞ şirketine yönelik soruşturmada aralarında başka dosyadan tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu tutuksuz 21 sanığın yargılanmasına başladı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonunda görülen davanın ilk duruşmasında Böcek, tutuksuz ALDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Murat Zeydanlı'nın da aralarında bulunduğu tutuksuz 15 sanık ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından duruşmaya, iddianamenin özetinin okunmasıyla devam edildi.

Sanık Böcek, savunmasında, dosya kapsamında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

ALDAŞ şirketinin 1995'te Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğunu, 2019'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine kadar şirketin yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını belirten Böcek, Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ise şirketin yönetim kurulu başkanı olduğunu ve yasal zeminde olacak şekilde mevcut durumda herhangi bir değişiklik yapmadığını öne sürdü.

Görevde bulunduğu süre içerisinde yasal zeminde herhangi bir sıkıntı bulunmadığı için Mülkiye Başmüfettişliği veya Sayıştay tarafından bu yönde tarafına bir uyarıda bulunulmadığını, adli ve idari bir süreçle karşılaşmadığını ileri süren Böcek, "Belediye Kanunu gereği temsil ve ağırlama niteliğinde harcamalar ve bu kapsamda ödemeler yapılmıştır. Kişisel nitelikte harcamalar ALDAŞ tarafından ASAT'a fatura edilmesiyle ilgili herhangi bir talebim ve talimatım olmamıştır." şeklinde savunma yaptı.

Mülkiye Başmüfettişliği raporu ile tespit edilen ve şahsi harcamalar olduğu iddia edilen eylemlerden haberinin olmadığını öne süren Böcek, bu konuyla ilgili kendisine bir bildirimde de bulunulmadığını anlattı.

Böcek, ALDAŞ'ın gerek iç gerekse bağımsız dış denetim kapsamında sürekli denetlendiğini, bu yönde düzenlenen raporlarda da usulsüz herhangi bir iş ve işlemin kendisine ulaşmadığını savundu.

Şirketin iş ve işlemlerini kendi adına yerine getirmesi için imza yetkisini ALDAŞ AŞ Genel Müdürü Kıvanç Bülent Kuzay ve Genel Müdür Yardımcısı Murat Zeydanlı'ya verdiğini belirten Böcek, "Bu konudaki iş ve işlemlerde herhangi bir usulsüzlük yapıp yapmadıkları konusunda bilgi sahibi değilim." diye konuştu.

Kamu zararına neden olduğu yönündeki 14 faturayı kabul etmediğini, iş kapsamında yaptığı 2 faturadan sorumlu tutulabileceğini belirten Böcek, bu durumdan kaynaklı olarak ALDAŞ'ın ve bu harcamalarla ASAT'ın zarara uğratılmasının söz konusu olmadığını savundu.

Harcama yapılamayacak kişilere ALDAŞ üzerinden harcama yaptırıldığı iddialarını kabul etmediğini belirten Böcek, savunmasına şöyle devam etti:

"Sözlü ve yazılı talimat vermedim. Oğlum Gökhan Böcek'e ALDAŞ bünyesinde kiralanan araçların kullanımına verilmesi, gelinim Zuhal Böcek'e cep telefonlarının verilmesiyle ilgili bir talimatım olmadı, bu konularla ilgili bilgi sahibi değilim. Yine Melek Kurukama, ALDAŞ'ın yönetim kurulu kararıyla şirketin bünyesinde iç denetçi olarak görev yapmıştır. Herhangi bir çalışma karşılığı olmaksızın kendisine ALDAŞ tarafından ücret ödenmesi söz konusu değildir. Melek Kurukama aramızdaki duygusal yakınlıktan kaynaklı olarak zor bir süreç geçirmektedir. Kendisinin şirket bünyesinde görev alması ve bu şekilde haksız kazanç elde etmesi söz konusu değildir."

Böcek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık Murat Zeydanlı ise ALDAŞ şirketinde genel müdür yardımcılığı görevini yürüttüğünü, bu sıfatla menfaat ve çıkar sağlamadığını ifade etti.

Suçlamaları kabul etmeyerek, savcılıktaki ifadelerini tekrar ettiğini belirten Zeydanlı, "Bana ve diğer sanıklara ait bilirkişinin tespit ettiği harcamalar iş kapsamında temsil ağırlama olarak ödenmiştir. Bu ödemeleri ALDAŞ olarak biz yaparız, sonrasında aylık hak edişler halinde ASAT'a fatura ederiz. Kamu zararı olduğu tespit edilen miktarı fazlasıyla ödedim ama suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, ALDAŞ üzerinden haksız bir kazanç sağlamadıklarını, kişisel harcama yapmadıklarını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 15 Mart 2027'ye erteledi.

Olay

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı "Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ (ALDAŞ) üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı" iddialarıyla ilgili 14 Ocak 2026 tarihinde aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında işlem başlatılmış ve 5 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklanan ASAT eski Genel Müdürü İbrahim Kurt, 27 Ocak 2026'da tahliye edilmişti.