(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, Kıbrıs gazilerini ziyaret etti - Son Dakika
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, Kıbrıs gazilerini ziyaret etti

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, Kıbrıs gazilerini ziyaret etti

Bodrum Belediyesi ekipleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla ilçede ikamet eden 72 Kıbrıs gazisini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili anılarını paylaştı. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, gazilere saygı ve şükranlarını iletti.

20.07.2024 14:13  Güncelleme: 14:46
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi ekipleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yılı dolayısıyla, ilçede ikamet eden 72 Kıbrıs gazisini ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu ekipleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yılı dolayısıyla ilçede ikamet eden 72 Kıbrıs gazisini evlerinde ziyaret etti. 16 Temmuz'da başlayan ziyaretlerde gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili anılarını anlattı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Kıbrıs'taki tüm soydaşlarımıza uzun ömürler diliyorum. Gençlerimiz Türk askerinin kendilerinin birer sigortası olduğunu unutmasın. Tüm gazilerime 50. yıl münasebeti ile sağlık ve sıhhat diler, saygılarımı sunarım" dedi.

Kıbrıs Gazisi İbrahim Hürmeydan da "Belediyemizin gaziler ile ilgili yapmış olduğu işler bizleri son derece sevindiriyor. İyi ki böyle bir masa var. Bodrum Belediyesi'nin yakın ilgisi, olabilecek bazı problemler konusunda arkamızda bir kurumun olduğunu bilmemiz bizim için önemli. Başta belediye başkanlarımız olmak üzere bu masa ile ilgilenen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise şunları söyledi:

"'Biz aslında savaş için değil barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz' diyerek, barış ve özgürlük ruhunu bizlere aşılayan eski Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit'i, Necmettin Erbakan'ı, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, Fazıl Küçük'ü, özgürlük mücadelesinde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Adlarını tarihin sayfalarına yazdıran kahraman gazilerimize saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel (MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, Kıbrıs gazilerini ziyaret etti - Son Dakika

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