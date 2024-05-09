Bodrum Belediyesi Temizlik Seferberliği Başladı

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi'nin başlattığı temizlik seferberliğinin ilk etabı, 8 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirildi. Temizlik etkinliğinde 27 ton atık toplandı.

Temizlik seferberliğine, Başkan Tamer Mandalinci, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, İlçe Başkanı Tuna Işın, mahalle muhtarları, STK'lar, birim müdürleri, personeller ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, seferberliğin ilk etabında Kumbahçe Meydanı, Gümbet Dolgu Alanı, Akçaalan Kapalı Pazar Yeri ve Yalıkavak Atatürk Meydanı buluşma noktalarından farklı mahallelere temizlik yapmak için dağıldı. Temizlik çalışması Akçaalan, Bahçelievler, Çarşı, Geriş, Gümbet, Karabağ, Kumbahçe, Turgutreis, Umurça, Türkkuyusu ve Yalıkavak mahallelerinde gün boyu sürdü. Temizlik etkinliğinde toplam 27 ton atık toplandı.

Çalışmaya Akçaalan Mahallesinden başlayan Mandalinci, Bodrum'da temizlik seferberliğinin ilkini başlattıklarını belirterek, "Belediyeden yaklaşık 450 kişi, sivil inisiyatifler ve vatandaşlarımızın da katılımıyla ortalama 800 kişiyle geniş bir temizlik seferberliği başlatmış bulunmaktayız. Biliyorsunuz ki yaz sezonuna girmemize artık çok az kaldı. Bodrumumuzun dört bir yanını pırıl pırıl yapana kadar bu seferberliğimiz devam edecek. İkinci etapta farklı mahallelerimizi temizliyor olacağız. Ben, tüm Bodrumluları temizlik seferberliğine katılmaya davet ediyorum. Bodrum'u tertemiz yapana kadar bu mücadelemiz hep birlikte devam edecek. Bugün bu seferberliğe katılan herkese teşekkür ederim" dedi.