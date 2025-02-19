Bodrum'da Afet Bilgilendirme Çalışması Gerçekleştirildi

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı iş birliğiyle olası afetlere karşı halkın bilinçlendirilmesi ve etkin bir afet yönetimi sağlanması amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı'nın afet bilgilendirme çalışmasında Kaymakamlık personeli, Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Saha Çözüm ve Zabıta ekipleri, Tepecik Mahalle Muhtarı Mustafa Girgin, Eskiçeşme Mahalle Muhtarı Gözde Sinop, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Bodrum AFAD gönüllüleri yer aldı.

Ekipler, Bodrum merkez başta olmak üzere Turgutreis, Gümüşlük, Peksimet, Dereköy, Akyarlar, Yahşi, Müsgebi, Gümbet ve Bitez mahallelerinde depreme hazırlık konusunda bilgilendirme yaparak, volkanik patlama ve tsunami önlemlerine ilişkin broşürler dağıttı.