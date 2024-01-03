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Bodrum'da ağaç dallarıyla gizlenen kaçak inşaat tespit edildi - Son Dakika
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Bodrum'da ağaç dallarıyla gizlenen kaçak inşaat tespit edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılan kaçak bir inşaat tespit edildi. Bodrum Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında suç duyuruları, mühürleme işlemleri, para cezaları ve yıkım kararlarının uygulandığını açıkladı. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan bildirimde, 2019 yılından bu yana 989 kaçak yapının yıkıldığı, 6 bin 961 yapının mühürlendiği ve 2 bin 860 dosyanın yıkım programına alındığı belirtildi.

Bodrum\'da ağaç dallarıyla gizlenen kaçak inşaat tespit edildi
03.01.2024 - 14:49,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaç dallarıyla kapatılıp gizlenmeye çalışılan kaçak inşaat tespit edildi.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği kapsamında tespit, suç duyuruları, mühürleme işlemleri, para cezaları ve yıkım kararları uygulanmaya devam ediyor.

Belediyenin ilgili birimlerine gelen ihbarlar dışında, zabıta ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştiriyor.

Zabıta ekiplerince Gündoğan Mahallesi İnönü Caddesi'nde özel şahsa ait arazide yapılan kaçak inşaat tespit edildi. Kaçak inşaatın fark edilmemesi için ağaç dallarıyla kapatılmış olduğunu gören zabıta ekipleri inşaat sahibine gerekli yasal işlemleri uyguladı.

Başkan Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kaçak yapılaşmayla mücadeleye devam ettiklerini ve taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Öte yandan Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce 2019'dan bu yana 989 kaçak yapının yıkıldığı, 6 bin 961 yapıya mühürleme işlemi uygulandığı, 2 bin 860 dosyanın da yıkım programına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA
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