Bodrum'da Kanalizasyon Terfi Merkezinde Gazdan Etkilenen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bodrum'da Kanalizasyon Terfi Merkezinde Gazdan Etkilenen İşçi Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kanalizasyon terfi merkezine temizlik yapmak için giren işçiler, biriken metan gazından etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan işçilerden Mehmet Nuri Baştuğ hayatını kaybederken, 2 işçi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.07.2024 20:06
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kanalizasyon terfi merkezine temizlik yapmak için giren gazdan etkilenerek bayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan ve merkezte biriken metan gazından zehirlendiği tahmin edilen işçilerden Mehmet Nuri Baştuğ (39) hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MUSKİ) ait olan ve yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan kanalizasyon terfi merkezinde meydana geldi. Yüklenici firma çalışanları temizlik yapmak için merkezdeki alana indi. Bir süre sonra Mehmet Nuri Baştuğ, Asım A. ve Refik K.'nın hareketsiz olduğunu gören diğer çalışanlar durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri 3 işçiyi merkezden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Nuri Baştuğ'nun yaşamını yitirdiği belirledi. Diğer 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Mehmet Nuri Baştuğ'nun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşçilerin merkezde biriken metan gazından zehirlendiği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bodrum\'da Kanalizasyon Terfi Merkezinde Gazdan Etkilenen İşçi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Kanalizasyon Terfi Merkezinde Gazdan Etkilenen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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