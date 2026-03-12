Bodrum\'da kaza sonrası hayata veda etti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde aracı ile kaza yaptıktan sonra olay yerinden ayrılıp, tekrar bölgeye dönmek isterken otomobilin çarptığı Onur Kösedağı (38), 28 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 11 Şubat'ta saat 22.00 sıralarında Ortakent-Turgutreis kara yolunda meydana geldi. Onur Kösedağı'nın kontrolünü yitirdiği 48 AUZ 767 plakalı otomobil, minibüse ardından da otomobile çarptı. Savrulan otomobil, kaldırımdan çıkarak uçuruma düşmek üzereyken durdu. Kösedağı, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hastaneye gitme teklifini kabul etmeyen Onur Kösedağı, kaza yerinden ayrıldı.

KAZA YERİNE DÖNÜNCE OTOMOBİL ÇARPTI

Ancak bir süre sonra tekrar kaza yerine dönmek isteyen Onur Kösedağı'na, yolun karşısına geçmek isterken V.D. yönetimindeki 34 BSU 922 plakalı otomobil çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kösedağı, ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Bodrum'da özel bir hastanede tedavisi süren Kösedağı, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kösedağı'nın cenazesinin bugün Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.