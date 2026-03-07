Bodrum'da Merdivenden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bodrum'da Merdivenden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Merdivenden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
07.03.2026 15:39
Bodrum'da kargo almak için bahçe merdiveninden düşen 74 yaşındaki Eşref Gürkan Güney hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde oturduğu evin bahçesindeki merdivenden düşen Eşref Gürkan Güney (74), hayatını kaybetti.

Olay, dün Bitez Mahallesi Çökertme Caddesi'nde meydana geldi. Eşref Gürkan Güney, kendisine gelen kargoyu teslim almak için bahçe kapısına çıktı. Güney, oturduğu evin bahçesindeki merdivenden inerken dengesini kaybederek düştü. Bir süre sonra eşi, Güney'i merdivenlerde yerde hareketsiz gördü. Güney için ihbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güney, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güney, kurtarılamadı. Güney'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da Merdivenden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Bodrum'da Merdivenden Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
