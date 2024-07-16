Bodrum\'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası vatandaşlar büyük panik yaşarken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yeni Hastane Kavşağı'ndan Bitez istikametine seyir halinde olan Süleyman D. yönetimindeki 34 DB 621 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Hüseyin K. idaresindeki 48 BB 7263 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs sağ şeritten sol şeride geçerken, otomobil ise gittiği istikametin tersine döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 14 yaralı, çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.