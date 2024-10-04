Bodrum'da Saadet Canbaz Anaokulu Temeli Atıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Saadet Canbaz Anaokulu Temeli Atıldı

Bodrum\'da Saadet Canbaz Anaokulu Temeli Atıldı

Bodrum Belediyesi, hayırsever Nazmi Canbaz'ın katkılarıyla Turgutreis'te inşa edilecek Saadet Canbaz Anaokulu'nun temelini attı. Törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, eğitimin önemine vurgu yaparak, nitelikli hizmetin sağlanacağı bir okul inşa edeceklerini belirtti.

04.10.2024 17:12  Güncelleme: 17:17
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, Turgutreis'te hayırsever Nazmi Canbaz'ın katkılarıyla yapılacak Saadet Canbaz Anaokulu'nun temelini, düzenlenen törenle attı.

Temel atma törenine, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın ve CHP ilçe örgütü, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Fatma Akalan, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

"Millete efendilik değil hizmet için gelenlerdeniz"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, eğitimin temelinin okul olduğunu belirtirek, şunları söyledi:

"Yakın lokasyonda anaokulu, ilkokul ihtiyaçlarını çözersek; devletimizle belediyemizle iş birliği yaparak, hayırseverleri işin içine katarak böyle güzel hizmetleri hayata geçirebilirsek yöre halkına ve çocuklarımıza nitelikli ve güzel eğitimler vermiş olacağız. Bölgemize en yakışan şekilde, nitelikli hizmet verecek anaokulumuzun açılışını da hayırseverimizle birlikte yapacağız. Eğitime sanata spora sağlığa turizme katkı vermek isteyen kim olursa olsun, Bodrum Belediyesi bütün ekibiyle oradadır.  Bizler eser kazandırmak isteyen insanlarız. Bu millete efendilik değil hizmet yapmak için gelenlerdeniz. Hizmet de böyle nitelikli eserlerle olacaktır."

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise "En büyük zenginliğimiz, umudumuz olan çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için eğitimin başlangıç noktasına temel atıyoruz" diyerek, Canbaz ailesine yaptıkları yardımlar ve bağışlar için teşekkür etti.

2024-2025 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmesi hedeflenen Bodrum Belediyesi Saadet Canbaz Anaokulu, 6 sınıflı ve 112 öğrenci kapasiteli olarak planlandı. Yapıda, öğretmenler odası, idare odası, mutfak, yemekhane, 6 sınıf ve dış alanda peyzaj ile oyun etkinlik alanı bulunacak.

Kaynak: ANKA

Tamer Mandalinci, Turgutreis, Politika, Eğitim, Güncel, Bodrum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Saadet Canbaz Anaokulu Temeli Atıldı - Son Dakika

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