Bodrum'da Silahlı Kavga: 3 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum'da Silahlı Kavga: 3 Gözaltı

Haberin Videosunu İzleyin
Bodrum\'da Silahlı Kavga: 3 Gözaltı
21.09.2025 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bodrum\'da Silahlı Kavga: 3 Gözaltı
Haber Videosu

Bodrum'da bir kafede çıkan tartışma sonrası 3 şüpheli silahla gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kafede hesaba itiraz eden grup ile çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da hesap verme kavgasında silahlar ateşlendi. Edinilen bilgiye göre, Bodrum ilçesinde bir kafeye müşteri olarak bulunan B.İ, S.C.K. ve E.K. hesaba itiraz ederek işletmeden ayrıldı.

HESAP TARTIŞMASINDA SİLAH ÇEKTİLER

Daha sonra işletme önünden geçen B.İ, S.C.K. ve E.K. ile çalışanlar arasında tartışma ve arbede yaşandı. Arbede sırasında S.C.K. belinden çıkardığı tabanca ile işletmeye ateş açtı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda yaralanan olmazken kurşunlar işletmeye isabet etti. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler 3 şüpheliyi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Bodrum, Güncel, Muğla, Kavga, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Silahlı Kavga: 3 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 aylık bebek annesinin kucağında İsrail kurşunuyla can verdi 7 aylık bebek annesinin kucağında İsrail kurşunuyla can verdi
Düğün kana bulandı İki yaralı var Düğün kana bulandı! İki yaralı var
Selin vurduğu bölgeye turuncu kodlu uyarı geldi Selin vurduğu bölgeye turuncu kodlu uyarı geldi
Eurovision’un alternatifi Intervision’un kazananı belli oldu Eurovision'un alternatifi Intervision'un kazananı belli oldu
Aydın’da zincirleme trafik kazası 1 kişi öldü, 5 yaralı var Aydın'da zincirleme trafik kazası! 1 kişi öldü, 5 yaralı var
Kritik açıklama bugün İngiltere, Filistin devletini resmen tanıyacak Kritik açıklama bugün! İngiltere, Filistin devletini resmen tanıyacak

22:50
Taraftarın son kurbanı Tedesco Sadettin Saran’a binlerce kez çağrı yapıldı
Taraftarın son kurbanı Tedesco! Sadettin Saran'a binlerce kez çağrı yapıldı
22:31
Dursun Özbek’ten Sadettin Saran’a telefon
Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a telefon
22:24
3 ülkenin ardından Portekiz de Filistin devletini resmen tanıdı
3 ülkenin ardından Portekiz de Filistin devletini resmen tanıdı
22:00
10 kişilik Kasımpaşa’dan Fenerbahçe’ye çelme
10 kişilik Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye çelme
21:11
Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran: Kutlama yapmayacağız
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran: Kutlama yapmayacağız
21:07
Seçimi kaybeden Ali Koç’tan ilk sözler
Seçimi kaybeden Ali Koç'tan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2025 00:06:37. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Silahlı Kavga: 3 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.