Bodrum\'da Silahlı Kavga: 3 Gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kafede hesaba itiraz eden grup ile çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da hesap verme kavgasında silahlar ateşlendi. Edinilen bilgiye göre, Bodrum ilçesinde bir kafeye müşteri olarak bulunan B.İ, S.C.K. ve E.K. hesaba itiraz ederek işletmeden ayrıldı.

HESAP TARTIŞMASINDA SİLAH ÇEKTİLER

Daha sonra işletme önünden geçen B.İ, S.C.K. ve E.K. ile çalışanlar arasında tartışma ve arbede yaşandı. Arbede sırasında S.C.K. belinden çıkardığı tabanca ile işletmeye ateş açtı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda yaralanan olmazken kurşunlar işletmeye isabet etti. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler 3 şüpheliyi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.