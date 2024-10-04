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Bodrum'da Yazdan Kalma Günler

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Bodrum'da hava sıcaklığı 32 dereceye ulaştı, turistler sahillerde yaz keyfi yaşıyor.

04.10.2024 03:33
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Bodrum'da yazdan kalma günler yaşanıyor

MUĞLA - Türkiye'nin bazı illerinde yüksek kesimlere kar yağarken, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler sahillerde güneşli havanın tadını çıkardı.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar ve yağmur etkili olurken, Bodrum'da ise yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Birçok ilde hava sıcaklığı 17 derece ila 4 derece arasında değişirken, Bodrum'da ise hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükseldi. Turistler özellikle Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize girdi. Bazı turistler, Bodrum'a ilk kez geldiklerini ve bu mevsimde denize girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum'un en büyülü zamanlarından birinde, 'sarı yaz' olarak adlandırdığımız bir tanıtım kampanyasına öncülük ettik. 15 Eylül ile 15 Ekim arasında oldukça güzel bir dönem yaşadık diyebilirim. Ekimin ilk haftasında kültür, sanat ve sporla iç içe olan çeşitli etkinlikler gerçekleşecek. Bu da iyi bir işaret. 'Sarı Yaz' kampanyası, Bodrum'un deniz, kum ve güneşiyle tanıtılmasının yanı sıra, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle de zenginleşmiş durumda. İlk olarak Bodrum Yarı Maratonu düzenlenecek, ardından Motorfest adı altında başka bir etkinlik olacak. Her sene olduğu gibi bu yıl da Sarı Yaz'ın Bodrum'a çok yakıştığını düşünüyoruz. Havayolları ve havalimanlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda olumlu işaretler aldık. İngiltere'den gelen uçuşlar 17 Kasım'a kadar, Rusya'dan gelen uçuşlar ise 5 Kasım'a kadar devam edecek. Eskiden sezon ekimin son haftasında sona ererdi, ancak bu yıl 17 Kasım'a kadar uzatmayı başardık. Gelecek yıl da yalnızca 17 Kasım değil, aralık sonuna kadar sezonu devam ettirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Bodrum\'da Yazdan Kalma Günler
Kaynak: İHA

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