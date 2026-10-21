Bodrum Okul Gemisi'nin Antalya'daki COP31'de yer alacağını Süleyman Uysal açıkladı - Son Dakika
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Bodrum Okul Gemisi'nin Antalya'daki COP31'de yer alacağını Süleyman Uysal açıkladı

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Süleyman Uysal, Bodrum Okul Gemisi'nin bu yıl Antalya'daki COP31'de yer alacağını açıkladı. Uysal, geminin 25. yaşını kutladıklarını ve İMEAK desteğiyle bakım yenileme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Bodrum ve Türkiye denizciliğinin simgelerinden Bodrum Okul Gemisi'nin bu yıl Antalya'da düzenlenecek COP31'de yer alacağını açıkladı. Geminin 25'inci yaşını kutladıklarını belirten Uysal, bakım ve yenileme çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

The Bodrum Cup'ın 38'inci yılı kapsamında ANKA Haber Ajansı'na konuşan Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ile Kurucu Başkan Erman Aras, organizasyondaki yenilikleri, Bodrum Gemisi'nin 25'inci yaşını ve sezonun denizcilere etkilerini anlattı.

19-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 38. The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı ve Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür, Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) Başkanı Süleyman Uysal, Bodrum ve Türkiye denizciliği için simge haline gelen Bodrum Okul Gemisi'nin 25. yaşını kuladıklarını söyledi.

Uysal, BOSAV bünyesinde gençleri denizcilikle buluşturan yelkenli okul gemisinin bakım ve yenileme projesi kapsamında, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın desteğiyle geminin bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

On yıldır organizasyon komitesi başkanlığını yürüten Uysal, Bodrum Gemisi'ni uluslararası alanda projeler üreten, eğitim ve sürdürülebilirlik çalışmalarında öne çıkan ve Türkiye'yi temsil eden bir gemi haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Uysal, "Bodrum Gemimiz bu yıl COP31'de Antalya'da yer alacak" dedi. Uysal, bu yıl organizasyondan elde edilecek tüm gelirin vakfa bağışlanacağını da belirtti.

"KNİDOS BU YIL ROTA ÜZERİNDEKİ DURAKLAR ARASINDA"

The Bodrum Cup Kurucusu ve Onursal Başkanı Erman Aras da organizasyonun yıllar içinde ulaştığı noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bodrum Cup'ın beklediğinden çok daha fazla benimsendiğini anlattı. Bu yıl yarış programına eklenen yenilikler hakkında bilgi veren Aras, yarış kurallarına rüzgar katsayısının eklenmesini yeniliklerden biri olarak gösteren Aras, Knidos'un da bu yıl rota üzerindeki duraklar arasına alındığını belirtti. Aras, organizasyonun yalnızca denizcilik kültürünün yaşatılmasına değil, Türkiye'nin tanıtımına da katkı sunduğunu vurguladı.

"BODRUM CUP'IN MEYVESİ:  BODRUM GEMİSİ"

Bodrum Gemisi'nin 25'inci yaşını doldurduğunu hatırlatan Aras, gemiyi Bodrum Cup'ın bir "meyvesi" olarak nitelendirdi. Kapsamlı bakım çalışmalarına alınan geminin, organizasyonun yıllar içinde ortaya çıkardığı önemli değerlerden biri olduğunu ifade etti.

Yaz sezonunu da değerlendiren Aras, sezonun denizciler açısından beklentileri karşılamadığını söyledi. Teknelerin yeterli gelir elde edememesinin yarışa katılım kararlarını etkilediğini belirten Aras, yarış sırasında teknelerin hasar görme ihtimalinin de denizciler açısından önemli bir risk oluşturduğunu kaydetti. Aras, olası hasarların onarım masraflarını karşılayamama endişesi yaşayan tekne sahiplerinin yarışlara katılma konusunda çekimser kaldığını ifade etti.

Kaynak: ANKA
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