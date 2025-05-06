Bodrum Turgutreis'te 34 Milyon TL'lik Yol Çalışması Başladı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum'un Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 34 milyon TL'lik yatırımla başlattığı 2 bin 900 metrelik yol çalışması devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un gözde mahallelerinden Turgutreis'te ulaşıma nefes aldıracak bir projeye imza atıyor. Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde 34 milyon TL'lik bütçeyle hayata geçirilen 2 bin 900 metrelik yol çalışması sürüyor. Çalışmaların turizm sezonu başlamadan bitirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda mevcut kaplamanın sökümüne başlandı. Bulvar üzerinde bisiklet, yürüyüş ve taşıt yolu yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, söz konusu yatırımla bölge trafiğini rahatlatmayı, kent içi hareketliliği artırmayı ve yaya güvenliğini desteklemeyi amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nde görevli İnşaat Mühendisi İpek Dela Aydın, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bodrum ilçemiz Turgutreis Mahallemiz, Gazi Mustafa Kemal Bulvarında vatandaşlarımızın can, mal ve trafik güvenliğini iyileştirmek aynı zamanda halkımıza daha konforlu bir hizmet sunabilmek adına yol yapım çalışmalarımıza başladık. Yol yapım çalışmamız 2 bin 900 metre uzunluğunda olup, bulvar üzerindeki bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve taşıt yolunu kapsamaktadır. Çalışmalarımıza mevcut kaplamanın sökümüyle başlamış bulunmaktayız. Devamında ise toplamda 10 bin 100 tonluk bir asfalt serimi yapacağız. Yol yapım çalışmamız kısa sürede tamamlanacak olup akabinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın 'Dünya Kenti Muğla' vizyonu ile yola çıktığımız ve 34 milyon liralık yatırımla hayata geçireceğimiz projemizin şimdiden keyifli ve güvenli bir ulaşımın parçası olmasını temenni ediyor ve Bodrum'a şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Ahmet Aras ise şunları söyledi:

"Sadece ulaşım altyapısını güçlendirmiyor; aynı zamanda çağdaş bir kent vizyonunun temellerini atıyoruz"

"Muğla'mızın her köşesinde halkımızın yaşam kalitesini artırmak, ulaşımda karşılaşılan sorunlara kalıcı çözümler üretmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bodrum'un, Muğla'nın sadece ulaşım altyapısını güçlendirmiyor; aynı zamanda çağdaş bir kent vizyonunun temellerini atıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, artık yalnızca bir ulaşım aksı değil, aynı zamanda Bodrum'un ve Muğla'nın modern yüzünün simgesi olacaktır. Hemşehrilerimizin güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım ağına kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yatırımın Bodrum'umuza, Muğla'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında 2 bin 353 kilometre yol ağı bulunuyor. Bu yollarda bugüne kadar sıcak asfalt, birinci ve ikinci kat sathi kaplama, parke çalışması olmak üzere 3 bin 404 kilometre yol çalışması yapıldı. Son bir yılda 213 bin metre yol imalatı gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, yol çalışmalarını 2025 yılında daha da büyüterek devam ettiriyor.