Boğaz'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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Boğaz'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Boğaz\'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

İSTANBUL Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Beykoz Çubuklu İskelesi'nde emniyete alındı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Kurtarma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaz'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika

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