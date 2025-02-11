Boğulma Olayında Hayatını Kayıp Eden Velat Can Toprağa Verildi - Son Dakika
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Boğulma Olayında Hayatını Kayıp Eden Velat Can Toprağa Verildi

Boğulma Olayında Hayatını Kayıp Eden Velat Can Toprağa Verildi

Sarıyer'de denize düşen ablası Ayşe Can'ı kurtarmak isterken boğulan Velat Can, Diyarbakır'da defnedildi. Aile, Ayşe'nin de bir an önce bulunmasını umut ediyor.

11.02.2025 18:38  Güncelleme: 18:43
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İSTANBUL Sarıyer'de, gecen yıl 23 Kasım'da denize düşen ablası Ayşe Can'ı (29) kurtarmak isterken boğulan ve 9 Şubat'ta cansız bedeni bulunan Velat Can (23), memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi. Dayısı Ferit Aktaş, "Önceki gün Velat bulundu. Mutlu olduk. Normalde ölüme mutlu olunur mu? En azından bir mezarı olacak diye ailece çok sevindik. Kızın da bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Olay, 23 Kasım 2024'te saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. Yurt dışında yaşayıp tatil amacıyla Türkiye'ye gelen kardeşlerden Ayşe Can, fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybedip denize düştü. Ablasının düştüğünü gören Velat Can da denize atladı. İki kardeş, kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle gözden kayboldu. İhbar üzerine Kıyı Emniyet, İBB İSAK ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Ancak yapılan tüm su altı ve yüzey aramalarında iki kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmadı. Kardeşlerin kaybolmadan önceki son anları, çevredeki teknenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ayşe Can'ın fotoğraf çekmek isterken denize düşmesi üzerine Velat Can'ın kardeşini kurtarmak için peşinden denize atladığı görüldü.

KADIKÖY SAHİLİ'NDE BULUNAN CESEDİN VELAT CAN'A AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Kadıköy Sahili'nde 9 Şubat günü öğle saatlerinde erkek cesedi bulundu. Ceset, deniz polisi tarafından denizden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin üstündeki kıyafetlerin Velat Can'ın kıyafetleriyle aynı olduğu değerlendirildi. Ağabeyi Yüksel Can'dan alınan DNA örneği ile Velat Can'ın DNA örneği karşılaştırıldı. Yapılan testte cesedin Velat Can'a ait olduğu belirlendi.

Velat Can'ın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İstanbul'dan uçakla Diyarbakır Havalimanı'na getirilip Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına konulan Velat Can'ın cenazesi, Yenişehir ilçesindeki kırsal Bozek Mahallesi aile mezarlığına getirildi. Kılınan namazın ardından Velat Can'ın cenazesi toprağa verildi. Velat için, Kayapınar Mahallesi'ndeki Hazreti Hamza Camii Yas Evi'nde taziye kuruldu.

'TEMENNİMİZ BİR AN ÖNCE DİĞERİNİN DE BULUNMASI'

Dayısı Ferit Aktaş, yeğeni Ayşe'nin de bulunmasını isteyerek, "Çocuklar yurt dışında yaşıyorlardı. Sadece anne ve babası Diyarbakır'da yaşıyordu. Anne ve babalarını ziyarete gelmişler. İstanbul'u gezmek için Diyarbakır'dan 2 gün erken ayrılmışlar. Uçak saatini beklerken sahile gidip tur atıyorlar. O esnada fırtına varmış. Kızın ayağı kayıp denize düşüyor. Arkasından kardeşi kurtarmak için atlıyor. Yaklaşık 2,5 aydır biz bu süreci bekliyoruz. Devletimiz gereken çalışmaları yapıyordu. Önceki gün Velat bulundu. Mutlu olduk. Normalde ölüme mutlu olunur mu? En azından bir mezarı olacak diye ailece çok sevindik. Kızın da bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bulunursa biraz daha seviniriz. Ailece eş dostlarla defnettik. Camide taziyeleri kabul ediyoruz. Temennimiz bir an önce diğerinin de bulunmasıdır" dedi.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Boğulma Olayında Hayatını Kayıp Eden Velat Can Toprağa Verildi - Son Dakika

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