Bolu'da çıkan yangında ahşap yayla evi küle döndü - Son Dakika
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Bolu'da çıkan yangında ahşap yayla evi küle döndü

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Bolu'da Kızık yaylasında bulunan iki katlı ahşap yayla evinde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

28.06.2024 20:30
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BOLU'da iki katlı ahşap yayla evi, çıkan yangında küle döndü. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kızık yaylasında meydana geldi. Hasan Ermiş'e ait iki katlı ahşap yayla evinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm evi sararken olay yerine Orman İşletme Şefliği ile İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede konuşlu bulunan Orman İşletme Şefliğindeki orman yangınlarına müdahale ekibi kısa sürede olay yerine giderek yangını söndürmek için ilk çalışmayı yaptı. Yangın, orman ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle diğer yayla evlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangında iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu\'da çıkan yangında ahşap yayla evi küle döndü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu'da çıkan yangında ahşap yayla evi küle döndü - Son Dakika

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