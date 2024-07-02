Bolu\'da Kadın ve Kayınpederini Bıçaklayarak Öldüren Şahsa 2 Kez Müebbet Hapis Cezası İstendi

Güncel

BOLU'da 2 çocuğunun annesi, 16 yıllık eşi Meltem Zengin (35) ile kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i (63) bıçaklayarak öldürüp, araya giren kayınvalidesi Emine Doğanyiğit'i yaralayan Serkan Zengin (36) hakkında 1'i ağırlaştırılmış olmak üzere 2 kez müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, ifadesine yer verilen Emine Doğanyiğit, "Birkaç kere Meltem'e bıçağı soktu. Serkan, kızımı bıçakladığı sırada eşim kendini siper edip, kızıma sarıldı. Bu sırada sırtından bıçaklanarak öldü" dedi.

Olay, 19 Nisan'da saat 00.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Songül Sokak'ta meydana geldi. Bolu'da bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Meltem Zengin ile 16 yıldır evli olduğu Serkan Zengin arasında 'kıskançlık' nedeniyle sorunlar başladı. Genç kadının eşiyle yaşadığı anlaşmazlıkları ailesine anlatması üzerine babası Turgut Doğanyiğit, çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkan kızını alarak evine götürdü. Serkan Zengin de eşi ve onun ailesi ile konuşmak için gece saatlerinde kayınpederinin evine gitti. Serkan Zengin, burada boşanmak istediğini söyleyen eşiyle tartıştı. İkili arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Serkan Zengin, Meltem Zengin ile kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i bıçaklayarak öldürürken, kayınvalidesi Emine Doğanyiğit'i de kolundan bıçakladı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zengin'in olayda kullandığı yaklaşık 40 santim uzunluğundaki bıçak ise cinayetin işlendiği binanın yaklaşık 100 metre uzağındaki bir binanın arka bahçesinde bulundu. Şüpheli, emniyetteki sorgusu sonrası tutuklandı. Serkan Zengin hakkında eşi Meltem Zengin'e yönelik, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederi Turgut Doğanyiğit'e yönelik 'Kasten öldürme' suçundan müebbet ve kayınvalidesi Emine Doğanyiğit'e yönelik ise 'Kadına karşı silahla yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'ANNE BENİ KURTARIN'

Gözü önünde eşi ve kızı öldürülen Emine Doğanyiğit'in olay anını anlattığı ifadesi, iddianamede yer aldı. Doğanyiğit, kızının Serkan Zengin'e boşanmak istediğini söylediğini belirterek, "Meltem'in boşanmak istediğini tekrar söylemesi üzerine Serkan üzerindeki siyah montun koluna sakladığı siyah saplı büyük bıçağı çıkardı, '5 kişiyi temizleyeceğim' dedi. Sonra direkt olarak birkaç kere Meltem'e bıçağı soktu. Serkan, kızımı bıçakladığı sırada eşim kendini siper edip, kızıma sarıldı. Bu sırada sırtından bıçaklanarak öldü. Meltem, 'Anne beni kurtarın' diyerek koridora doğru koşmaya başladı, bu sırada evin giriş kapısının arkasında yere yığıldı. Eşim de giriş kapısının sol tarafındaki salon kapısının önüne doğru yığıldı. Serkan sonra evden kaçtı. '5 kişiyi temizleyeceğim' demesi üzerine iki torunuma da zarar vereceğini düşündüm ve hemen torunlarımı aradım. 'Babanız gelirse kapıyı açmayın, hemen bize gelin. Alt sokaktan gelin, üst sokağı kullanmayın' dedim. Sonra torunlarım geldi" dedi.

'SARHOŞLUĞUN ETKİSİYLE NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Serkan Zengin de iddianamede yer alan ifadesinde eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, şunları anlattı:

"Ocak ayı içerisinde tartışma yaşandı ve birbirimizden şikayetçi olduk. Daha sonra da barışarak aynı evde yaşamaya devam ettik. Olaydan önce de bu durumu kayınpederimin evine giderek anlattım. Olay günü eve girdiğimizde giriş kapısının karşısında bulunan televizyonlu odadaki koltuğa oturdum. Olaylar nedeniyle tartışmaya devam ettik. Eşim oturduğu yerden sağ omzuma tekme attı sonra üzerime çullanarak, 'Seni öldüreceğim' diyerek tehditte bulundu. Mutfağa giderek alttan ikinci çekmecede bulunan siyah saplı olarak hatırladığım suç aleti bıçağı elime alarak korkutmak maksadıyla tekrar yanlarına gittim. Bıçak elinde bulunduğu sırada tekrar üzerime gelmeye devam ettiklerinde hatırlamadığım bir şekilde bıçağı sağa sola hedef gözetmeden salladım. Tarafları nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum. Olay günü akşam vakitlerinde değişik saatlerde toplam 6 adet bira içtim. Sarhoşluğun etkisiyle ne yaptığımı hatırlamıyorum."

SANIKTA DARP VE CEBİR İZİ YOK

İddianamede ayrıca eşinin kendisine tekme attığını ve saldırdığı iddiasına ilişkin Serkan Zengin'in kati hekim raporunda vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadığı vurgulandı. 19 Nisan'dan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan sanık Zengin, ileriki günlerde Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.