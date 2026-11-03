Lösemi tedavisinde hastane odasında başladığı resimler sergiye dönüştü: Azrasu Soykan Bolu'da ilk sergisini açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Lösemi tedavisinde hastane odasında başladığı resimler sergiye dönüştü: Azrasu Soykan Bolu'da ilk sergisini açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Lösemi tedavisinde hastane odasında başladığı resimler sergiye dönüştü: Azrasu Soykan Bolu\'da ilk sergisini açtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Lösemi tedavisinde hastane odasında başladığı resimler sergiye dönüştü: Azrasu Soykan Bolu\'da ilk sergisini açtı
Haber Videosu

Bolu'da yaşayan 15 yaşındaki Azrasu Soykan, 13 yaşında lösemi tanısı aldıktan sonra yaklaşık 2 yıllık tedavisi sırasında ebru ve karakalemle yaptığı eserleri Lösemi Haftası'nda sanatseverlerle buluşturdu. Sergi 2-8 Kasım'da Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde açık kalacak. Resimlerini satıp ailesine destek olmak isteyen genç kızın en büyük hayali ailesiyle Fenerbahçe maçına gitmek.

BOLU'da yaşayan lise öğrencisi Azrasu Soykan (15), lösemi tedavisi gördüğü dönemde hastane odasında çizmeye başladığı resimlerini sergiye dönüştürdü. Tedavi sürecinde resim yapmaya başlayan Soykan, eserlerini satarak hastane masraflarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Turgut Özal Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Azrasu Soykan'a, 13 yaşındayken lösemi teşhisi konuldu. Hastalığından önce basketbolla ilgilenen Soykan, tedavi sürecinde yaşadığı zorluklarla başa çıkabilmek için resim yapmaya başladı. Yaklaşık 2 yıl süren tedavisi boyunca hastane odasında önce ebru sanatıyla ilgilenen Soykan, daha sonra karakalem çalışmalarına yöneldi. Soykan, ayrıca tedavi sürecinde her an yanında olan annesi Mukaddes Soykan'a şiir yazdı ve resmetti. Farklı tekniklerle yaptığı resimleri biriktiren Soykan, hayalini kurduğu sergiyi Lösemi Haftası kapsamında açtı. Soykan'ın eserleri, 2-8 Kasım tarihleri arasında Bolu Kent Meydanı'ndaki Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

HASTANE ODASINDA RESME SARILDI

Hastalık sürecinin kendisi için zor geçtiğini ve bu dönemde resim yapmaya başladığını belirten Azrasu Soykan, "Hayatımın en renkli zamanlarını hastanede geçirdim bazı günlerimi. Yaklaşık 2 yıl önce lösemi tanısı konuldu Bolu'da. Oradan Ankara'ya sevk ettiler. Ankara'da abim doktorla konuşurken duydum, beyaz küresi yüksek demişti. Ben de internetten baktığımda lösemi hastalığında yükseldiğini duydum. İlk duyduğumda çok üzüldüm çünkü basketbola falan gidiyordum. Onları bırakmak bana çok zor geliyordu. Ailemi göremeyecektim artık. Çok zor geliyordu. O zamanlarda resme merak sardım. Resimlerle avuttum kendimi diyebilirim. Yeğenim doğdu. Yeğenimin doğacağını duydum. Onu bekledim. Onunla avuttum biraz" dedi.

Hastalığının ileri evrede teşhis edildiğini ve ilik nakli sürecinin de kendisi için zor geçtiğini ifade eden Soykan, hastanede geçirdiği zamanlarda resim yapmaya daha fazla yöneldiğini belirtti. İlk olarak bir hemşirenin getirdiği malzemelerle ebru sanatına başladığını anlatan Soykan, daha sonra karakalem çalışmalarına ilgi duyduğunu söyledi. Sergi açma fikrinin ağabeyiyle yaptığı konuşmaların ardından ortaya çıktığını dile getiren Soykan, "Hastane sürecinde benim evrem yüksek olduğu için, belirti vermediği için en son evreydi benim hastalığım. Çok zordu yani. Zor geçti. Nakil oldum. Nakil süreci daha zorlaştı. Resim hastanede çok bunalıyordum. Mesela artık duramıyordum odalarda. O zamanlar resme merak sardım. İlk önce ebru sanatını getirmişti hemşire. Onunla başladım. Sonra küçük flamingo resmim vardı. Onu çizdim. Sonra karakaleme merak sardım. Öyle devam ettim. Sergi abimle birlikte aramızda konuşuyorduk. Abime dedim ki resimlerim var abi, göstermek istiyorum herkese dedim. Abim sergiyle konuşalım dedi. Orada Filiz abla yardım etti bize sergi salonunda. Onun sayesinde ben de açmış oldum" diye konuştu.

EN BÜYÜK HAYALİ FENERBAHÇE MAÇINA GİTMEK

Tedavisinin ardından sağlık sorunlarının devam ettiğini belirten Soykan, kalça kemiğinde erime olması nedeniyle bacağına platin takıldığını, diz kapağındaki erime için ise MR sonucuna göre tedavi planlanacağını söyledi. Resim yapmayı bırakmayı düşünmediğini ifade eden Soykan, serginin ardından eserlerini beğenenlere satmayı planladığını belirterek, "Şu an hastalığım, kalça kemiğimde erime olduğu için bacağıma platin takıldı. Şimdi diz kapağımda biraz erime var. Ona MR sonucuna göre hoca bize tedavi söyleyecek. Resim yapmayı bırakmayı düşünmüyorum. Çok seviyorum yapmayı. Sergi sonunda resimlerimi beğenenlere, beğendikleri resmi satışa çıkarmayı düşünüyorum. Hastaneye gidiş gelişimiz çok oluyor. Buradan kazanacağım gelirle aileme katkıda bulunmak istiyorum. En büyük hayalim Fenerbahçe maçına gitmek. İmzalı forma almak ve takımdakilerle görüşmek isterdim. Ailece Fenerbahçe maçına gitmek istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA
Kültür SanatFenerbahçeHastaneLösemiLösemiSağlıkGüncelRessamBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Yürümeye mecali yok Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti Yürümeye mecali yok! Suçüstü yakalandı, üzerinden çıkanlar şoke etti
Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu Cami imamının fon vurgunu için söyledikleri olay oldu
Fenerbahçe’de Lukaku patladı: Mutlu değilim Fenerbahçe'de Lukaku patladı: Mutlu değilim
İngiliz siyasetinde deprem Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti
Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi İşte kazanan Yapay zeka Galatasaray-Stuttgart maçının skorunu verdi! İşte kazanan
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Şehrin göbeğinde pes dedirten görüntü Ateşe verip fotoğraf çektirdiler Şehrin göbeğinde pes dedirten görüntü! Ateşe verip fotoğraf çektirdiler
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
18:19
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
18:09
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar Sonrası şaşırttı
Hull City maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştılar! Sonrası şaşırttı
18:07
Bu illerde oturanlar dikkat Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Bu illerde oturanlar dikkat! Bakanlık harita paylaşıp uyardı
17:20
Kasımpaşa’dan şaşırtan karar Fenerbahçe’den para istemiyor
Kasımpaşa'dan şaşırtan karar! Fenerbahçe'den para istemiyor
17:11
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:34
Real Madrid’de Arda Güler şoku Kadroya alınmadı
Real Madrid'de Arda Güler şoku! Kadroya alınmadı
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
16:07
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia! Kabine ve kongre değişikliği bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 18:25:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Lösemi tedavisinde hastane odasında başladığı resimler sergiye dönüştü: Azrasu Soykan Bolu'da ilk sergisini açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android