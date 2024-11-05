Bolu\'da Ortaokulda Bıçaklı Kavga

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BOLU'da, ortaokulda iki öğrenci arasında çıkan kavgada, S.A. (12) bıçakla elinden yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda öğrenci olan Afganistan uyruklu S.A. ile yaşıtı çocuk arasında kavga çıktı. Kavga sırasında S.A. bıçakla elinden yaralandı. Öğretmenler olaya müdahale ederken, ihbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.A., olay yerindeki müdahalesi sonrası ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bıçağı kullanan çocuğun yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.